Série B: “O público irá retornar quando tiver 80% dos municípios liberados”, diz Fábio Bentes

Presidente do Remo faz resumo do Conselho Técnico na CBF sobre a volta da torcida. Uma nova reunião foi marcada para verificar a situação das cidades que ainda não estão liberadas

O presidente do Remo, Fábio Bentes, fez um resumo do Conselho Técnico da CBF sobre o retorno do público aos estádios na Série B do Brasileiro. Segundo o diretor azulino, os clubes chegaram a um acordo sobre o mínimo de cidades liberadas para a volta da torcida.

– Depois de muito debate, ficou definido que o público irá retornar quando tiver 80% dos municípios liberados. Ou seja, hoje o campeonato ocorre em 16 municípios e já tem nove liberados, sendo dois em processo. Precisaria chegar ao número de 13 municípios liberados.

Fábio Bentes diz ainda que um novo encontro foi marcado para avaliar sobre a evolução das outras cidades nesta questão e, caso, o número necessário de cidades seja atingido, o público irá voltar.

– Foi marcada uma nova reunião para o dia 17 para verificar se já tem os 13 municípios liberados. Se tiver, vai ser automaticamente liberado na reunião. As lotações serão de acordo com as autoridades locais. Os protocolos municipais e estaduais irão prevalecer.

Reunião tem bate-boca

Os clubes tratam de possível volta do público, mas devem definir o retorno em condições iguais. O que foi justamente tema de bate-boca com os dirigentes do Cruzeiro, que, no entendimento dos clubes, passou por cima do Conselho Técnico da Série B, para mandar jogos com público, de posse de liminar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Caso análogo ao do Flamengo na Série A.

Outro motivo de discussão foi o VAR. A reunião começou com quase uma hora de atraso e se transformou em grande confronto. Clubes como Náutico e Avaí criticaram a atuação do árbitro de vídeo na competição.

FONTE ge.globo.com