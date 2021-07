Série B: Remo emplaca dois jogadores e o técnico Felipe Conceição na seleção da rodada

Após o término da 12ª rodada do Brasileirão da Série B, o Remo e o Guarani-SP dominaram a seleção. O Bugre campineiro colocou três atletas nos melhores da rodada, já o Leão Azul teve dois jogadores, mais o técnico Felipe Conceição. A relação foi divulgada no perfil oficial da Série B no Twitter.

Com a atuação diante da Ponte Preta-SP, no último final de semana, Erick Flores e o meia Felipe Gedoz, que mercou os dois gols da vitória azulina, garantiram a vaga entre os melhores da rodada. Gedoz com os dois gols diante da Macaca é o artilheiro do Remo na temporada com nove gols. Na Série B o meia também lidera a artilharia azulina, o jogador balançou a rede em quatro oportunidades.

A seleção da rodada também teve dois jogadores do Vasco da Gama-RJ, que empatou em 1 a 1 com o líder Náutico-PE, dentro de São Januário.

Confira seleção completa:

Vanderlei (Vasco); Apodi (Goiás), Gum (CRB), Leandro Camilo (Brasil de Pelotas) e Bidu (Guarani); Andrey (Vasco), Val (Coritiba), Régis (Coritiba) e Felipe Gedoz (Remo); Erick Flores (Remo) e Matheus Davó (Guarani). Técnico: Felipe Conceição (Remo).

Fonte: O Liberal