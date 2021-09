Série D: CBF anuncia tabela com jogos da 2ª fase

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na noite desta segunda-feira (6) a tabela com os confrontos da 2ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro, competição que tem jogos transmitidos pela TV Brasil.

Os jogos de ida serão realizados entre os dias 11 e 13 de setembro. Já as partidas de volta ocorrerão entre 17 e 20 do mesmo mês. Os três jogos que abrirão a nova fase da Série D, no próximo sábado (11), a partir das 15h (horário de Brasília), serão: América-RN x Itabaiana, Atlético-CE x Juazeirense e Bangu x Joinville.

Jogos de ida da 2ª fase da Série D:

11/9 (sábado)

América-RN x Itabaiana, Arena das Dunas, a partir das 15h

Atlético-CE x Juazeirense, Domingão, a partir das 15h

Bangu x Joinville, Moça Bonita, a partir das 15h

Caldense x Aparecidense, em poços de Caldas, a partir das 16h

União-MT x Boa Esporte, em Rondonópolis, a partir das 16h

Esportivo-RS x Santo André, em Bento Gonçalves, a partir das 16h

12/9 (domingo)

Brasiliense x Ferroviária, a partir das 15h

Caxias x Portuguesa, a partir das 15h

Moto Club x Castanhal, a partir das 15h30

Penarol-AM x 4 de Julho, a partir das 16h

Paragominas x São Raimundo-RR, a partir das 16h

Retrô x ABC, a partir das 16h

Sergipe x Campinense, a partir das 16h

Uberlândia x Nova Mutum, a partir das 16h

Cianorte x FC Cascavel, a partir das 16h

13/9 (segunda-feira)

Galvez x Guarany de Sobral, a partir das 17h

