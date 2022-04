Série de Crimes em Altamira será tema de documentário

O caso que envolve uma série de assassinatos macabros com requintes de crueldade, ocorridos entre os anos de 1989 a 1992 Em Altamira, no Pará, irá ser tema de série documental. Na época do acontecido, o caso era visto pela polícia como sequestro a princípio, mas as investigações dos garotos assassinados com idade de 8 a 14 anos tomaram um rumo diferente.

A série Os meninos Emasculados de Altamira será transmitida pela plataforma de streaming Globo Play e será produzida pela mesma equipe responsável pela produção de O Caso Evandro, apostando no gênero True Crime.

As investigações sobre o caso apontaram seis crianças vítimas de tortura e assassinato e outras cinco, que não foram encontradas até os dias atuais, além dos três meninos que sobreviveram aos ataques, apesar de terem passado pela emasculação. O Caso traz detalhes chocantes sobre as condições em que os meninos foram encontrados. As crianças envolvidas tiveram os corpos mutilados, principalmente na região genital e alguns deles ainda apresentaram sinais claros de tortura e violência sexual.

As investigações da polícia em 1990 tiveram muitas reviravoltas no seu decorrer e o caso, que foi alvo de repercussão internacional, é considerado até hoje um dos casos mais bárbaros do país. O documentário ainda não tem previsão para ser lançado, mas promete ser impactante.

Redação: Paola Queiroz

Informações: Canaltech

Foto: reprodução internet/ Pixabay