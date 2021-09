Série de erros provoca demissões e pode custar pontos ao Sport por escalação irregular

A série de absurdos é digna de clubes de várzea, mas aconteceu na elite nacional e com um dos mais tradicionais clubes do Brasil. O Sport destituiu toda sua diretoria de futebol depois de falha ao inscrever reforços dentro do prazo e com possibilidade alta de perda de pontos por escalação irregular de Pedro Henrique, ex-Internacional.

O vice-presidente de futebol, Nelo Campos, e os diretores Gabriel Campos, Augusto Moreira, Guilherme Falcão e Rossini Millet foram demitidos por conta dos erros. A informação foi confirmada por Leonardo Lopes, presidente do Sport, em coletiva na manhã desta terça-feira.

O caos começou a ser percebido no fim de semana, depois do limite para a inscrição de atletas na Série A. Jeferson, contratado junto a Ponte Preta, não apareceu no BID. Mas o buraco era muito mais fundo. O goleiro Saulo, o atacante Vander e o volante Nicolás Aguirre até foram regularizados junto a CBF, porém não foram inscritos no Brasileirão. Quatro contratações que vão onerar os cofres do clube sem poderem jogar. A prioridade agora é tentar recolocar os atletas em um clube onde possam atuar, por respeito a eles, punidos sem ter culpa dos erros alheios, e para minimizar o impacto financeiro no clube.

“O prazo é curtíssimo. Vamos pensar em Série B. A ideia é aliar o financeiro, mas o respeito pelo atleta nessa situação”, reconheceu o presidente do Leão.

O caso mais grave, no entanto, é o de Pedro Henrique, que já vinha atuando pelo Sport. O atleta havia feito cinco jogos pelo Internacional quando contratado. Acontece que, como Pedro levou o amarelo em outras duas partidas estando no banco, de acordo com o regulamento da competição o jogador participou efetivamente de sete partidas. Desta forma, não poderia atuar por novo clube na Série A.

“Os advogados estão trabalhando para que a gente possa evitar perda de pontos para o clube. Seria uma coisa de proporções inimagináveis”, explicou o dirigente.

O Sport deve batalhar nos tribunais e espera trocar a perda de pontos por punições financeiras. No entanto, a possibilidade de perda de 12 pontos, relativos a todos os pontos disputados nos quatro jogos com Pedro Henrique em campo, é real.

Em 19º na tabela, o Sport já vivia crise de resultados sem tanta confusão fora de campo. Caso tenha a perda de pontos confirmada será praticamente impossível impedir o rebaixamento.

Texto retirado de ogol.com.br