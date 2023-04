Série nascida no jornal de A Província do Pará relembra famosa lenda da Moça do Táxi

Hoje é o aniversário sabe de quem? Da Mulher do Taxi ou Moça do Taxi, a famosa assombração que pega um táxi em frente ao cemitério e pede que a corrida seja cobrada na casa do seu pai, quando o motorista vai bater no endereço que a moça diz, descobre que ela morreu à décadas. A personagem é bastante conhecida na capital paraense, a lenda já foi parar até em programa TV nacional. Em Belém tem motorista que já relatou ter pegado a misteriosa passageira, que sempre some após o fim de seu passeio.

A personagem famosa dessa história se chama Josephina Conte, uma das filhas de Nicolau Conte, empresário italiano, dono de uma fábrica de sapatos. Apesar de todo o dinheiro que sua família possuía na época, não foi o suficiente para comprar a saúde de sua filha, Josephina morreu por uma grave tuberculose, de acordo com os relatos de seus familiares. Desde à década de 1940 ela recebia visitas no seu túmulo, no cemitério Santa Izabel, no bairro do Guamá. A história ganhou registro em 1972, quando foi parar no livro Visagens e Assombrações de Belém, de Walcyr Monteiro, que ao longo de sua pesquisa escutou diversas versões da lenda.

Para quem não sabe, a série de “Visagens e Assombrações de Belém” nasceu no dia 7 de maio de 1972, com a publicação de “A Matinta Pereira do Acampamento”, no jornal A Província do Pará.

Mas a final de contas, como que surgiu essa famosa lenda da Moça do Taxi? Josephina Conte nasceu em 19 de abril de 1915, segundo relatos, a história é que a jovem sempre ganhava de presente de aniversário do seu pai, dono um passeio de táxi pela cidade Belém. Aos 16 anos a jovem faleceu, no dia 16 de agosto de 1931. Então como ela era acostumada a pegar táxi em todos os anos de seu aniversário, ela continuava fazendo isso nos dias de hoje. Se ela ainda estivesse viva estaria completando esse ano 108 anos.

Um pouco sobre a lenda

de acordo com a lenda, a jovem pega um táxi na frente do cemitério e, ao terminar a corrida, ela diz que está sem dinheiro e pede para o taxista para voltar no dia seguinte ao endereço para receber o pagamento do seu pai, alegando que o passeio é seu presente de aniversário. Mas quando o motorista vai até o local do endereço para receber o valor, o taxista descobre que a moça está morta há décadas.

Foto: Reprodução Internet

Jornalista: Marina Moreira