Série Um Maluco no Pedaço terá remake. Conheça os novos atores

O serviço de streaming norte-americano Peacock anunciou nesta terça-feira (14) os nomes dos atores que formarão o elenco principal de Bel-Air, a nova versão de Um Maluco no Pedaço (1990-1996). Will Smith, protagonista da série original, já havia anunciado que duas novas temporadas seriam produzidas.

No último dia 31, o próprio Will escolheu o ator Jabari Banks para substituí-lo no remake. Este, porém, tinha sido o único papel confirmado. Jabari não possui experiência anterior em Hollywood, o que pode ter sido um critério de Will para sua escolha, uma vez que ele mesmo não possuía experiência em atuação quando começou a gravar a série original.

Além de Jabari, o novo elenco contará com Adrian Holmes (de Arrow) e Cassandra Freeman (de Luke Cage) para interpretar Phil e Vivian Banks, tios de Will. Quem deu vida aos personagens na versão clássica da série foram os atores James Avery (1945-2013), Janet Hubert e Daphne Maxwell Reid (Reid assumiu o papel após a demissão de Janet).

Também foram divulgados os nomes dos atores que darão vida a Carlton, Hillary e Ashley Banks. Eles serão interpretados, respectivamente por Olly Sholotan (de Sobreviva ou Morra Tentando), Coco Jones (de Boa Sorte, Charlie!) e Akira Akbar (de Capitã Marvel).

O irreverente mordomo Geoffrey, por sua vez, será interpretado por Jimmy Akingbola (de Arrow). O melhor amigo de Will, Jazz, será vivido por Jordan L. Jones (da série Rel). Sua namorada, Lisa, por fim, será interpretada por Simone Joy Jones (de anti-heróis).

COMPARE OS ATORES:

Antigo e novo Will Smith / Foto: Reprodução/YouTube

Antigo e novo tio Phill / Foto: Reprodução/IMDB

Antiga e nova tia Vivian / Foto: Reprodução/IMDB e Reprodução/Instagram

Antigo e novo Carlton / Foto: Reprodução/IMDB

Antiga e nova Hillary Banks / Foto: Reprodução/IMDB e Reprodução/Instagram

Antiga e nova Ashley Banks / Foto: Reprodução/IMDB e Reprodução/Instagram

Fonte: Pleno News