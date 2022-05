Sertanejo Douglas Amorim leva “Vaquejada do Norte” para outros estados

Douglas Amorim inicia ao longo da transição do mês de maio e junho deste ano, o seu novo projeto de shows chamado de “Vaquejada do Norte”, onde vai levar o seu estilo predominantemente sertanejo para diversas cidades do sul e sudeste do Brasil, onde foi convidado a contribuir em bares e casas de shows das cidades de São Paulo, Vitória, Florianópolis e Rio de Janeiro, com a sua música que vai ser marcada por sonoridades amazônicas que passeiam do carimbó ao brega.

“É um projeto novo que tô preparando há um tempo já, transformando algumas músicas de sucesso no Brasil e no Pará, mas adaptando com a pegada sonora do brega, as batidas e a ritmização do carimbó, tornando as letras que são virais no Brasil, músicas que também traduzam a minha regionalidade principalmente fora do estado”, explica ele sobre os detalhes do novo projeto de shows.

Doug, como é chamado pelos amigos e fãs nas noites musicais, conquistou a admiração de pessoas até mesmo de fora do país, ao se apresentar e desenvolver um trabalho abrangente dentro da internet, por onde tem disseminado seu trabalho musical, com apresentações irreverentes e com um roteiro único que só o músico proporciona ao público, aliado ao seu humor que é marca registrada dele.

“Se for pra ser um cantor e fazer mais do mesmo, eu não estaria aqui. Me dedico diariamente a melhorar sempre em algum aspecto da minha música, por que é isso que o público gosta, de novidade, de coisa boa e envolvente, pra nos fazer esquecer de certos problemas do dia a dia, então o humor se faz essencial nessa pegada”, ressalta o cantor sobre o seu estilo que tem conquistado multidões.

Na sua pegada musical, o estilo sertanejo se faz presente, com arranjos especiais que tornam o ritmo uma mistura de forró, baião, xote e muitos outros ritmos dançantes que o público aprecia demais nos shows dele: “O objetivo é animar a galera, não deixar ninguém parado, é assim que meus shows são”, comenta.

Ao ser questionado sobre a oportunidade de se apresentar em diversas cidades fora do Pará, o cantor ressalta a importância que esse momento possui para si e para a sua carreira: “Sem dúvida quem ganha com tudo isso é a nossa cultura, o nosso estado, apesar de eu cantar o estilo sertanejo, faço questão de levar o nosso brega que é nosso patrimônio imaterial, pra todos os cantos do país e até mesmo do mundo, se Deus me permitir chegar neste nível”, ressalta o cantor, que é apaixonado pelo seu estado de origem.