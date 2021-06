Serviço de poda de árvores interfere no trânsito nos bairros do Marco e São Brás a partir desta quinta-feira

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) realiza a partir desta quinta-feira, (17), um serviço emergencial de poda de árvores para melhorar a visibilidade dos semáforos de Belém. Algumas ruas do bairro do Marco e São Brás ficarão interditadas a partir das 8h da manhã. Com o estreitamento de pista não será necessário desvio dos veículos, incluindo os ônibus.

A ação em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) começa pelos cruzamentos da travessa Alferes Costa com a avenida Senador Lemos; na travessa Nove de Janeiro com a avenida José Malcher; e na avenida José Malcher com a avenida Alcindo Cacela.

Já na sexta-feira (18), a poda será realizada na avenida Magalhães Barata com a travessa Castelo Branco; na travessa Barão de Mamoré com a avenida Mundurucus; e na rua dos Pariquis com a avenida Alcindo Cacela.

A orientação da Semob é que quem puder evite trafegar pelo local. Agentes da Semob estarão presentes para prestar as orientações aos condutores no local.

