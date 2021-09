Serviço de recuperação asfáltica se estende por vários bairros de Belém

A Prefeitura de Belém amplia os serviços de recuperação asfáltica por vários bairros da cidade e já é possível constatar cada vez menos problemas no asfalto da cidade.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) intensificou os serviços em diversas vias, num trabalho incessante de recuperação asfáltica’, contemplando ruas tanto da periferia, como de áreas centrais da cidade.

Nesta quarta, 8, equipes do Departamento de Obras Viárias (Deov) da Sesan atuaram nos bairros da Terra Firme, Guamá, Nazaré, Cidade Velha, Curió-Utinga, Pedreira, entre outros.

Vias com grande fluxo de trânsito como a travessa Timbó, na Pedreira, Feira da Terra Firme (Rua Celso Malcher) e também logradouros menores e mais estreitos como a passagem Guerra Passos (trecho entre Passagem Napoleão Laureano e Rua Caraparu) foram algumas que receberam a ação de recuperação asfáltica.

Moradores acompanham os serviços com satisfação

Moradores e pessoas que trabalham nestas ruas ficaram satisfeitas e com os serviços realizados pela Prefeitura Municipal. Eles afirman que ação é importante, principalmente em vias onde há muito tempo não chegavam ações do poder público.

A dona de casa, Roberta Castro, que mora na Travessa Timbó, Pedreira, desde os 10 anos, se declara apaixonada pelo bairro e por toda a movimentação da área.

“Eu sou apaixonada pela Pedreira, tem o carnaval, muito lugar para se divertir e muita gente boa. Tem os problemas também, mas agora parece que vai melhorar. A rua estava precisando desse serviço, porque estava cheia de buracos. Tá sendo um bom começo, pois tem mais de dez anos que eu não via gente da prefeitura trabalhando aqui”, afirma Roberta.

Já o aposentado João Mesquita, morador da Passagem Guerra Passos, no Guamá, se intitula testemunha do tempo. “Eu já moro aqui tem 40 anos, quando eu vim de Alenquer, aos 13 anos, isso aqui era muito tranquilo, quase não tinha casa. Eu vi isso aqui crescer, sou uma testemunha do tempo, vi muita coisa. Hoje em dia é tudo meio inflamado, agitado, mas eu gosto muito daqui”, conta.

Ele fez questão de ressaltar, que foi para porta de sua casa obervar o trabalho dos operários mexendo no asfalto. “Até que enfim. Antes só mexiam na parte larga da rua, agora graças a Deus eles entraram aqui na parte estreita. A gente paga imposto também”, enfatizou o aposentado.



Na Rua Celso Malcher, no trecho onde funciona a feira da Terra Firme, trabalha a Ercilene do Nascimento, há oito anos ela acorda às 4h da madrugada para organizar todas as tarefas domésticas e ir trabalhar.

A feirante conta animada e com muito orgulho tudo o que a feira da Terra Firme a ajudou a conquistar. “Não tenho medo de trabalho. Nesses oito anos trabalhando aqui eu já vi muita gente crescer. Eu por exemplo, morava alugado e depois de dois anos como feirante consegui comprar uma casa. Graças a Deus também consegui comprar carro e atualmente eu tenho duas funcionárias. Tudo isso vendendo frutas e temperos”, conta a feirante.

Para a Ercilene o serviço de recuperação asfáltica é essencial para que o fluxo de clientes na feira melhore, já que existe uma grande movimentação de ônibus, carros particulares e pedestres no local. “Essa é a rua principal daqui, se o asfalto tá bom, vem gente de ônibus, de carro, a pé. O importante é ter cliente aqui. Para mim o que a prefeitura puder melhorar da rua eu acho ótimo”.

Texto: Maicon Gomes

Fonte: Agência Belém