Serviço de testagem em Belém recebe reforço está semana

A secretária municipal de Saúde (Sesma) vai realizar até o final desta semana (28), o serviço de Testagem para a Covid-19 em Belém. Ontem, o primeiro centro funcionou no campus Guamá da UFPA das 9h ao meio-dia, os testes foram realizados no complexo Vadião. Próximo a Reitoria da instituição.

A partir de hoje até sexta-feira (28) mais dois postos de centro de testagem da UFPA vão funcionar das 9h ao meio-dia. Sendo eles localizados no Centro Universitário Fibra (avenida Gentil Bittencourt, 1.144, Nazaré) e Unifamaz (avenida Visconde de Souza Franco, bloco 3, portão da travessa Quinto Bocaiúva). Cada ponto vai ofertar 200 testes rápidos por dia.

A sesma reitera que a testagem é destinada a detecção qualitativa de antígeno do novo Coronavírus, causador da covid-19, em amostras de nasofaringe de pacientes com suspeita da doença. O atendimento para a testagem é prioritário aqueles que apresentarem qualquer tipo de sintoma sugestivo de infecção.

De acordo com a Sesma, já está diponivel a populaçãooito Unidades Básicas de Saúde (UBS) para testagem contra a gripe e covid-19. Também há mais duas unidades da Sacramenta e a da Marambaia, que não são 24h, mas estão exclusivas para as pessoas que precisam se testar.

As unidades contêm sala de vacinação para adultos e pontos de vacinação para crianças.

Veja as unidades de atendimento para cada caso:

Unidades Básicas de Saúde (UBS) com atendimento exclusivo para os casos de síndrome gripal e covid-19, com funcionamento 24h:

UBS do Jurunas: Rua Fernando Guilhon, S/N, entre Passagem Jacob e Trav. Monte Alegre;

UBS do Bengui I: Rua Benfica, esquina com São Pedro, S/N;

UBS do Tapanã: Rua São Clemente, S/N;

UBS de Icoaraci: Rua Manoel Barata, Nº 840, entre Itaboraí e São Roque, próximo ao colégio Madre Celeste;

UBS do Carananduba (Mosqueiro): Praça do Carananduba, S/N, entre Av. Beira Mar e rua Santo Antônio;

UBS da Baía do Sol (Mosqueiro): Av. Beira Mar, S/N, próximo ao mercado da Baía do Sol.

Unidades Básicas de Saúde (UBS) com atendimento exclusivo para os casos de síndrome gripal e covid-19, com funcionamento das 8h às 18h:

Unidade Municipal de Saúde da Sacramenta: Av. Senador Lemos, esquina com a Dr. Freitas;

Unidade Municipal da Marambaia: Av. Augusto Montenegro S/N.

Unidades Básicas de Saúde (UBS), com funcionamento 24h, que seguem atendendo todas as linhas de cuidado, incluindo os casos de síndrome gripal e ou casos leves e moderados da covid-19:

1. Unidade Municipal de Saúde de Outeiro: R. Manoel Barata, 2373-2397, São João do Outeiro (Outeiro);

2. Unidade Municipal de Saúde de Cotijuba: Rua Manoel Barata, S/N. Ilha de Cotijuba.

Foto: Marcos Barbosa – Comus