Serviço de Urologia da Poli Lago de Tucuruí orienta sobre o câncer de próstata

No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, ficando atrás apenas da neoplasia de pele não melanoma. Em valores absolutos e considerando ambos os sexos, o Ministério da Saúde aponta que ele é o segundo tipo mais comum. Neste mês de Novembro, entidades e órgãos ao redor do mundo se mobilizam no combate à doença. No Pará, o Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sespa), mantém diversas unidades com linhas de cuidado à saúde integral do homem.

No sudeste do paraense, por exemplo, a Policlínica Lago de Tucuruí disponibiliza 250 consultas por mês, no serviço de urologia. Os atendimentos alcançam a população dos municípios de Breu Branco, Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna, Novo Repartimento e Tucuruí. Os pacientes são encaminhados via regulação estadual.

“Nosso serviço de urologia não é exclusivo aos homens, no entanto, ele pode ser uma forma preventiva da população masculina permanecer se cuidando. Qualquer sinal de alerta é necessário manter cuidados, procurar um médico e fazer exames para combater a doença, que precocemente tratada, há maior chances de cura”, alertou a diretora executiva da unidade, Louhanna Silva.

Prevenção – O urologista Marcelo Pires Linard, que atua na Poli do Lago de Tucuruí, observa quanto ao estilo de vida. “Embora não haja medidas específicas para prevenir o câncer de próstata, estudos mostram que hábitos de vida saudáveis, principalmente, com alimentação equilibrada e atividades físicas, podem diminuir a incidência deste e de outros tumores”, explicou.

Segundo o especialista, a maioria dos casos de câncer de próstata não mostra sintomas em estágios iniciais, e por isso, a necessidade de realizar o exame de PSA (Antígeno Prostático Específico) e o toque retal, periodicamente. Em outros casos, ele pode causar sintomas como dificuldades para urinar, dores ósseas, emagrecimento, dentre outros.

Além do câncer, o PSA pode estar elevado em doenças não neoplásicas, como na hiperplasia prostática benigna e na prostatite, sendo importante outros procedimentos diagnósticos, como o ultrassom e a biópsia prostática para a definição do diagnóstico.

Tratamento – O médico também explica que “os principais tratamentos do câncer de próstata, em casos iniciais, são a vigilância ativa, uma espécie de acompanhamento do tumor; a cirurgia de prostatectomia radical e a radioterapia”. Sobre a incidência, Marcelo Pires, observa que no Pará, assim como no resto do Brasil, a população mais acometida é de homens a partir dos 60 anos.

Além do câncer de próstata, a população deve também ficar em alerta com outras doenças urológicas, as quais incluem: hiperplasia prostática benigna, cálculos renais e infecções.

Conforme o Instituto Nacional do Câncer (INCA), a próstata é uma glândula que só o homem possui e que se localiza na parte baixa do abdômen. Ela é um órgão pequeno, tem a forma de maçã e se situa logo abaixo da bexiga e à frente do reto (parte final do intestino grosso).

A próstata envolve a porção inicial da uretra, tubo pelo qual a urina armazenada na bexiga é eliminada. A próstata produz parte do sêmen, líquido espesso que contém os espermatozoides, liberado durante o ato sexual.

A Poli Lago de Tucuruí é uma unidade totalmente pública, com todos os atendimentos gratuitos. Ela fica na avenida Raimundo Veridiano Cardoso, nº 1008, no bairro Santa Mônica. A Poli é administrada pelo Instituto de Saúde e Social da Amazônia – ISSAA, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sespa).

Texto de Roberta Paraense

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro