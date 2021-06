Serviço Geológico do Brasil encerra levantamento de áreas de erosão na ilha do Combu

O levantamento de áreas de erosão na ilha do Combu foi encerrado nesta sexta-feira, 25. O estudo é feito em toda a capital paraense pelas equipes da Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM) e Comissão de Defesa Civil de Belém. Os dados levantados durante dois dias de trabalho na ilha vão integrar o mapa de prevenção de desastres, que está sendo feito pela primeira vez na região insular de Belém.

Nesta segunda-feira, 28, Defesa Civil e CPRM iniciarão o levantamento na região da Ilha Grande. Nas ilhas, o mapeamento é feito com o apoio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), por meio da Defesa Civil Estadual e Grupamento Fluvial e Polícia Civil.

Distritos – Também nesta sexta-feira, 25, foi dado continuidade ao mapeamento de áreas com risco de alagamento e enchentes, no distrito de Icoaraci, onde a pesquisa foi iniciada na quarta-feira, 23, e está prevista para ser encerrada na próxima terça-feira, 29. Em Icoaraci, o mapa de riscos está sendo ampliado e atualizado, já que o último trabalho como esse foi feito no ano de 2016 e contempla apenas a região do Paracuri.

Técnicos da Agência Distrital de Icoaraci (Adic) e da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem) também acompanharam as equipes da CPRM e Defesa Civil de Belém.

Fonte: agenciabelem.com.br