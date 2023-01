Serviço mal feito

Em meados do ano passado, a empresa contratada pelo DNIT para fazer manutenção ao longo da Rodovia BR-316, foi instada a resolver a questão de um retorno localizado à altura do Km 25 da via, em Benevides, na Grande Belém. O serviço foi feito e, em pocos dias, a situação começava a voltar à estaca zero. Pois bem, é necessário que o Departamento volte a fiscalizar o local, pois o retorno está intrafegável devido a tantas crateras, principalmente para veículos pequenos e, detalhe: não há sinalização indicando o retorno. À noite, motoristas encontram dificulade para acessar o retorno nos dois sentidos da rodovia federal que, em sua maioria, está cheia de burados entre Belém e Castanhal.