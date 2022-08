Serviços de limpeza urbana garantem organização e preservação do ambiente em Santarém

Os agentes de limpeza da Prefeitura de Santarém, no oeste do Pará, região do Baixo Amazonas, atuam para garantir as melhores condições quanto a limpeza e organização das vias urbanizadas da cidade. Todos os dias os profissionais são alocados em pontos distintos para executar os diversos serviços para assegurar o bem estar ambiental das vias que necessitam de ações. Os trabalhos são coordenados pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos – Semurb.



Durante esta semana, os serviços estão concentrados nas vias em torno das praças Barão de Santarém, Mascotinho, Rodrigues do Santos, Santíssimo, de Eventos, Adriano Pimentel, Anysio Chaves, Tapajós, São Sebastião, Quixadá, Fernando Guilhon, Curuá-Uma, Dom Frederico, Pirelli, do Imperador, vias de Alter do Chão, além das equipes noturnas que trabalham na área Central da Cidade.



Pintura de Canaletas, limpeza das entradas dos sistemas de drenagem, capina, roçagem, remoção de areia dos acostamentos e remoção de entulhos provenientes das ações de limpeza são os principais serviços realizados pelos agentes de limpeza pública da Semurb.



Imagem: Ascom/PMS