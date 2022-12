Serviços de recuperação asfáltica avançam nos bairros do Reduto e Pedreira

Residindo há três anos na travessa Benjamim Constant, a moradora Valéria Carvalho, do bairro do Reduto, era só satisfação na manhã desta quinta-feira,15, com a execução dos serviços de pavimentação que a Prefeitura de Belém realiza na via. “Esse trabalho é muito importante para nós moradores. Aqui passam muitos carros e motos e os buracos danificam nossos veículos. A prefeitura está de parabéns”, declarou Valéria.

Em mais uma ação do programa municipal Belém Bem Cuidada, cerca de 15 trabalhadores da secretaria municipal de Saneamento (Sesan) estiveram em um trecho da travessa Benjamim Constant realizando serviços de limpeza, emulsão e acabamento asfáltico no local. “Nosso trabalho não para, estamos todos os dias realizando esses serviços, atendendo a população”, disse o agente encarregado do trabalho na via, Wagner Silva.

Pedreira – Os serviços de recuperação asfáltica também foram realizados na travessa Humaitá, esquina com a rua Antônio Everdosa, no bairro da Pedreira. A dona de casa Adriana Barbosa, mora na rua do Acampamento, mas passa todos os dias por essa esquina e falou sobre os riscos que o trecho oferecia, antes dos serviços. “Considero muito importante esse trabalho que está sendo feito pela prefeitura para recuperar o asfalto danificado e acabar com os buracos, isso evita muitos acidentes”, destacou.

Texto: Cecília Magalhães

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Sesan