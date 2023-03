Serviços do Hospital de Castelo de Sonhos são avaliados com quase 100% de satisfação

A dona de casa Hortenice Pimentel Nunes, de 57 anos, viveu a situação de ver seu filho, Alan Pimentel, aos 11 anos, passar por uma cirurgia umbilical. Para ela, a assistência médica fez toda a diferença para o tratamento. “O atendimento foi de qualidade e de uma rapidez, a médica cirurgiã que realizou o procedimento está de parabéns, pois é uma excelente profissional”, disse a usuária do Hospital Geral Público de Castelo de Sonhos, no município de Altamira, na região de integração do Xingu.

Parte integrante da rede de regionalização da saúde pública do Governo do Estado, a unidade assegura, de forma humanizada, o atendimento à população do sudoeste paraense. Prova disso é que o Hospital de Castelo de Sonhos, distante a 1.1 km de Altamira e mais de 2.700 km de Belém, alcança 97% de satisfação dos usuários em relação aos serviços prestados. Essa é a média do resultado de pesquisas realizadas pelo Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), observado de julho de 2022 a fevereiro de 2023.

“Sempre que alguém fala do hospital eu agradeço a Deus por termos essa unidade na cidade, pois facilitou muito o acesso da saúde para população de Castelo de sonhos, não sendo preciso viajar até o estado do Mato Grosso para procurar atendimento. Agradeço a todos pelo cuidado e pela educação que recebemos aqui”, completou Hortenice.

Satisfação – O garimpeiro David Pereira da Silva, de 43 anos, procurou o pronto-atendimento da unidade após sofrer um acidente que perfurou um dos seus dedos da mão esquerda. Ele fez o primeiro atendimento com o clínico, e logo em seguida, foi encaminhado ao ortopedista, que avaliou e viu a gravidade e o risco de ele perder o dedo.

“Por esse motivo tive de ficar internado. Fiz o procedimento de limpeza, pois o óleo estava quase atingindo o osso. Agora, vou esperar a melhora para fazer o outro procedimento. Graças a Deus, primeiramente, e depois ao médico que me atendeu. Parabenizo as equipes de enfermagem e do centro cirúrgico, que me atenderam muito bem. Que este hospital continue assim com profissionais bem capacitados”, elogiou.

Avaliação – O índice é avaliado por meio de pesquisas de satisfação, com a aplicação de formulários que ficam disponibilizados em diversas áreas do hospital, como internação, ambulatório, pronto-atendimento e no Serviço de Apoio de Diagnóstico Terapêutico (SADT). Cada setor possui uma caixa de sugestão com formulários disponíveis aos usuários, acompanhantes e visitantes para que eles possam se manifestar. Logo em seguida, a equipe do SAU realiza a coleta das manifestações.

Infraestrutura – O Hospital mantém, em média, 2.700 atendimentos por mês. A atuação do SAU conta com visitas diárias aos pacientes e acompanhantes da internação e do pronto-atendimento, para apresentar o serviço e reforçar as normas e rotinas da unidade. “Nosso objetivo é prestar sempre um ótimo acolhimento e atendimento de qualidade para que os usuários se sintam satisfeitos e também possam esclarecer suas dúvidas referentes ao hospital”, enfatizou Pamela Sabrina Moraes, supervisora do setor.

Ainda durante as visitas, são entregues aos usuários, formulários para que possam ser respondidos os questionários com a avaliação dos serviços. O SAU também disponibiliza para a população o contato de WhatsApp, meio mais utilizado na região. Deste modo, pacientes e acompanhantes podem se manifestar de forma espontânea através de mensagens, áudios ou ligações via aplicativo.

“É ofertado para a sociedade um atendimento humanizado. Deixamos sempre esclarecido aos usuários a importância do nosso compromisso em dar uma resposta satisfatória, ou seja, um retorno acerca de suas manifestações de sugestões e/ou reclamações. Nossos colaboradores têm recebido manifestações em forma de elogios, trazendo assim, para todos profissionais uma valorização”, concluiu Pamela.

Diego Carlis dos Santos, diretor-geral do Hospital de Castelo de Sonhos, considera que o índice de satisfação alcançado reflete no trabalho e empenho que as equipes assistenciais, administrativas e de apoio. “É através das manifestações dos usuários na pesquisa de satisfação que conhecemos as expectativas de quem passa pelo hospital, e assim, podemos buscar o aprimoramento contínuo dos serviços e atendimentos oferecidos, ponderou o gestor.

Serviço: O Hospital Público Geral de Castelo de Sonhos é uma unidade pública administrada pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade possui atendimento de Emergência e Ambulatorial e ocorre de forma referenciada, encaminhada ao Hospital por meio da Regulação Estadual, SAMU, Corpo de Bombeiro e Polícia Rodoviária e Militar.

Texto: Ascom Hospital Público Geral de Castelo de Sonhos

Fonte: Agência Pará/Foto: Jader Paes/Ag Pará