Serviços municipais em prol da saúde e bem-estar animal são destaque em evento

A praça do primeiro piso do Parque Shopping foi tomada de informação, diversão e muita fofura neste sábado, 2, no evento alusivo à I Semana Municipal de Proteção Animal. “Soube que ia ter isso hoje e vim aqui com meu filhote, o Coragem. Em casa somos muito cuidadosos com ele. Para nós, ele é um membro da família”, disse a universitária Raquel Vargas, 19, resumindo o sentimento que deu o tom da programação.

Promovido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e organizado pelo Hospital Municipal Veterinário Dr Vahia e Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), o evento, que ocorreu durante todo o dia, reuniu palestras sobre os serviços oferecidos pelo município na saúde animal, demonstração de técnicas de adestramento de cães e exposição sobre os cuidados necessário para se manter um animal em casa.

“O objetivo é mostrar os serviços oferecidos pela prefeitura e levar educação em saúde para as pessoas. A Semana de Proteção Animal foi instituída pelo município para que, em toda primeira semana do mês de outubro, possamos promover ações de sensibilização da população em relação a questões como maus tratos e assistência à saúde animal. Cuidar da saúde dos pets é cuidar da saúde humana”, definiu a diretora do Hospital Veterinário, Márcia Alves.

Um dos momentos de maior animação foi a demonstração de cães adestrados, feita pelo Canil Enzo, parceiro do evento. Dois cachorros da raça Bernesse e um Pastor Belga encantaram o público, de crianças a adultos. “Eu achei todos muito lindos e fofos. Aproveitei para tirar foto e colocar no meu Instagram”, afirmou o estudante Rafael Santiago, 18 anos.

O adestrador Enzo Eduardo explicou que qualquer cão pode ser adestrado em casa. “A Semana de Proteção Animal é muito importante, pois pela primeira vez a gente, que trabalha com isso há muitos anos, está vendo esse tipo de iniciativa em prol do cuidado e bem-estar dos pets. Abraçamos essa causa e por isso estamos hoje aqui participando do evento. A sociedade precisa entender a importância disso”, assinalou.

O médico veterinário George Hamilton, do CCZ, explicou que o evento traz novas diretrizes para a proteção animal em Belém. “Os pets passaram a ser importantes elementos em nossas famílias. Essa importância gera mais responsabilidade. Como somos responsáveis pela saúde e bem-estar desses seres, cabe a nós buscar conhecimentos sobre as necessidades deles, não só físicas, mas também mentais”, frisou.

O público que visitou o shopping neste sábado conheceu mais sobre a estrutura e atribuições do Hospital Municipal Veterinário Dr Vahia e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), as duas unidades mantidas pela Prefeitura de Belém atualmente responsáveis pelos serviços ofertados à população na área de saúde animal. Técnicos e servidores tiraram dúvidas e entregaram material informativo aos visitantes do evento.

“Gostei muito de saber sobre o atendimento no hospital e para que serve o Centro de Zoonoses. Muitas vezes, pela falta de conhecimento, a gente deixa de acessar um serviço que está disponível gratuitamente e que pode, muitas vezes, salvar vida”, pontuou a dona de casa Carmen Oliveira, 56 anos, que recebeu o material informativo dos servidores.

O autônomo Leandro Muniz, 34, descobriu mais sobre as doenças que acometem os animais e que podem ser transmitidas ao homem. “Eu achava que o CCZ era somente um local onde a gente ia para adotar cachorro, mas descobri aqui que é um local de pesquisa e que faz o monitoramento desses males, tanto pela saúde do animal quanto pela nossa saúde”, asseverou.

O evento teve como parceiros a Guarda Municipal de Belém, Parque Shopping, Universidade da Amazônia (Unama) e Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra). A Semana Municipal de Proteção Animal foi instituída pelo prefeito Edmilson Rodrigues, com a sanção da Lei nº 9.688, de 28 de julho de 2021.

Texto: Luiz Carlos Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Edielson Shinohara