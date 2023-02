Serviços municipais garantem organização, limpeza e tranquilidade no Circuito Mangueirosa

O folião que escolheu Belém para passar o período de carnaval teve a oportunidade de participar do Circuito Mangueirosa, na tarde desta segunda-feira, 20. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Belém, que disponibilizou diversos serviços municipais durante os dias de programação.

O Circuito Mangueirosa está sendo realizado no Complexo Ver-o-Rio, desde o sábado, 18, domingo, 19 e segue nesta segunda, 20, terça, 21 e se encerra no próximo sábado, 25. É a terceira edição do evento, que busca fomentar a música e cultura regionais, como carimbó e brega, com apresentações de bandas locais.

Nesta segunda-feira, 20, terceiro dia do evento, o público curtiu a apresentação do Bloco Lucha Libre no palco montado no Ver-o-Rio e o cortejo até a praça Waldemar Henrique.

Compromisso com a cultura municipal

Em todos os dias do circuito os órgãos da Prefeitura de Belém prestam apoio assegurando diversos serviços durante a programação. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) atua com uma viatura, dois agentes e uma motocicleta realizando a orientação e fiscalização do trânsito no entorno do Complexo.

A Guarda Municipal atua com 15 agentes, em duas viaturas e cinco motos. Os guardas realizam rondas no entorno do ponto turístico. A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) disponibilizou agentes de limpeza para atuarem no recolhimento de lixo e entulho do Complexo para manter o local sempre limpo.

Moradora da cidade de Macapá, a representante de viagens, Ana Carolina Coelho, de 25 anos, escolheu Belém para passar o Carnaval. A jovem ressaltou a importância do carnaval regionalizado e destacou a organização no trânsito e na segurança para chegar até o Ver-o-Rio.

“É a primeira vez que passo o carnaval em Belém e estou adorando. Essa mistura de carimbó, brega, diversos ritmos que só têm aqui. Para chegar aqui no Ver-o-Rio foi bem tranquilo, o trânsito organizado, segurança, tudo muito bom”, afirmou Ana Carolina.

Membro da diretoria do Circuito Mangueirosa, Maurício Viana destacou a importância das ações da Prefeitura de Belém na realização do evento. “Essa parceria com a Prefeitura é muito importante e precisou ter várias reuniões com as secretarias responsáveis. Estamos tendo o apoio da Sesan, Semob, Guarda Municipal, Organização Pública, Secon, que é essencial para que esse evento aconteça. Nós precisamos muito desse apoio, tudo isso reforça a importância do carnaval, para que seja um evento para todo mundo”.

Ver-o-Rio – Escolhido pelos organizadores do Circuito Mangueirosa para ser o local inicial da programação, o Complexo do Ver-o-Rio é um dos principais pontos turísticos da capital.

O espaço foi revitalizado em julho de 2022 pela Prefeitura de Belém, com o restauro das estruturas, passarelas, recomposição das calçadas com pedras portuguesas, da quadra de areia, do parquinho destinado às crianças e também instalação de equipamentos para a realização de atividades físicas, novo paisagismo, nova identidade visual e pintura.

Maurício Viana, o local foi escolhido por ser uma área democrática. “A escolha do Ver-o-Rio se dá por conta de ser um ponto muito interessante. É uma janela para o rio, uma área da cidade que anos atrás estava esquecida. Além disso, é uma área democrática porque é próximo de várias ruas e tem muito movimento”, informou Maurício Viana.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes/Comus