Servidor da Ciretran de Almeirim é investigado por suposta irregularidade em processo de habilitação

Em Almeirim, município do oeste paraense, um servidor público, das iniciais C. G. L., lotado na Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), virou algo da Corregedoria do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), por suposta irregularidade em processo de liberação da primeira habilitação.

Corregedor Chefe do Detran, Marlnilson Luiz Pinheiro Mirada determinou a instauração de processo de sindicância investigativa ou acusatória, além de um processo disciplinar, para apurar a possível irregularidade praticada pelo servidor no âmbito da Ciretran em Almeirim.

A Corregedoria se fundamentou no teor dos documentos e informações constantes nos autos do Processo 2022/143519, que apurou e detectou irregularidade em processo de primeira habilitação na Ciretran daquele município.

A comissão formada pelos servidores Geórgia Oliari Toso, Fernando Zanuto Ferrari, e Jaime de Sousa Furtado, tem 60 dias para apurarem os fatos, devendo a comissão observar as disposições contidas no artigo 204 e seguintes do mesmo dispositivo legal, assegurando ao acusado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

