Servidor da Prefeitura de Belém tem à sua disposição simulação de aposentadoria

O servidor público da Prefeitura Municipal de Belém tem à sua disposição a simulação de aposentadoria para saber quando terá direito ao beneficio previdenciário e por qual regra constitucional. O serviço pode ser acessado por meio do aplicativo de celular “Meu RPPS”. Porém, se preferir, pode ser realizado de forma presencial no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém, às terças-feiras, das 9h às 12 horas.

Em media, dez atendimentos têm sido realizados por técnicos previdenciários no IPMB. Foi o caso do agente de trânsito Márcio Ferreira, servidor há 22 anos na Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), que esteve na sede da autarquia previdenciária para fazer a simulação.

“Soube deste serviço pelos colegas de trabalho e que ele já estava disponível aos servidores municipais. Gostei demais do atendimento e vai facilitar muito o processo de aposentadoria para quem está entrnado nessa fase”, comentou.

Ferreira foi orientado a requisitar a certidão de tempo de serviço emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para obter a averbação de tempo de contribuição no setor privado anterior ao ingresso, via concurso, no serviço público municipal de Belém.

Serviço

O servidor pode ter acesso à simulação de aposentadoria por meio do aplicativo de celular “Meu RPPS” ou de forma presencialmente. Neste último caso, a pessoa deve comparecer ao Departamento de Previdência (DPrev), térreo do IPMB, na Av. Almirante Barroso, 2.070, bairro do Marco, às terças-feiras, de 9h às 12 horas.

Para a simulação, é preciso apresentar a Carteira de identidade, CPF, Contracheque, Certidão de Tempo de Serviço (se houver) e Comprovante de Averbação de tempo para aposentadoria.

Texto:

Walrimar Santos