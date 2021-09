Servidor da UFRA é preso em esquema ilegal praticado dentro da instituição

A Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (03) dentro da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). A operação chamada de 3% é referente ao ato que um servidor da instituição fazia se aproveitando de sua função, para exigir vantagem indevida, no valor de 3% dos Contratos de Licitação.

Os contemplados pela licitação, precisavam fazer o pagamento desse valor que era exigido para que fosse liberado os recursos destinados a execução de obras de engenharia realizadas na Instituição.

Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará, em Belém. As investigações continuam e há suspeitas de haver outros envolvidos no esquema.

Foto: Polícia Federal do Pará