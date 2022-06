Servidores aprendem a fazer viveiros de mudas agroflorestais em Santa Maria das Barreiras

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), por meio do Escritório Regional de Carajás, promoveu entre os dias 20 a 24 o curso de capacitação de montagem de viveiros para produção de mudas das espécies florestais e frutíferas, no município de Santa Maria das Barreiras, sudeste paraense. A atividade foi realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri).

Cerca de quinze servidores da Semagri participaram da formação, com carga horária de 40 horas, entre aulas teóricas e práticas, ministrada pelos engenheiros agrônomos Emmanuell Carrolo e Keylah Borges, esta última gerente do Escritório Regional de Carajás do Ideflor-Bio. O curso teve como objetivo principal capacitar os servidores da Semagri que atuarão junto aos agricultores familiares do município, inscritos no programa Territórios Sustentáveis do governo do Estado, como agentes multiplicadores das novas técnicas de instalação de viveiros.

Durante a capacitação, a engenheira agrônoma Keylah Borges reforçou a importância da escolha do local de instalação do viveiro, considerando diversos fatores importantes, como as características do solo, se o terreno é cercado e plano e se há água disponível. “Os alunos tiveram a oportunidade de aprender a estruturar um viveiro, adquiriram também conhecimentos sobre preparo de substrato, características gerais de solo e outros. O Ideflor-bio, por meio da gerência regional do Carajás, fomenta a produção de mudas florestais e frutíferas para implantação de Sistemas Agroflorestais (SAFs), com capacitação e acompanhamento regular junto aos agricultores familiares, em parceria com demais órgãos de governo”, disse Keylah.

Produção – Na aula prática foi realizada a instalação de um viveiro medindo 12x18m, com capacidade de produção de 14 mil mudas em sacos e até 30 mil em tubetes, além de produção de substratos. O viveiro atenderá em torno de 50 famílias por ciclo de produção de mudas, podendo chegar a até 80 famílias por ano.

De acordo com o secretário de Agricultura de Santa Maria das Barreiras, Albino Batista, o município vem desenvolvendo o projeto de sistemas agroflorestais (Prosaf) desde o ano de 2021 e conta com a participação de trinta agricultores familiares inscritos. “A produção de mudas era realizada em viveiro de construção rústica, com estrutura de madeira e coberto com sombrite; com a demanda crescente, impulsionada pelos Sistemas Agroflorestais (SAFs), estamos investindo em infraestrutura de viveiros com maior capacidade, para ampliarmos nosso atendimento junto aos agricultores familiares do município”, disse o secretário.

O prefeito de Santa Maria das Barreiras, Adriano Salomão, ressaltou a importância do trabalho do governo do Estado, por meio do Ideflor-Bio, no fomento à recomposição florestal por meio da implantação dos Sistemas Agroflorestais (SAFS), visando à sustentabilidade no meio rural.

A presidente do Ideflor-Bio , Karla Bengtson, destaca que o projeto de Sistemas Agroflorestais, criado e coordenado pelo instituto através da Diretoria de Desenvolvimento da Cadeia Florestal (DDF), tem como objetivo a recuperação de áreas alteradas, através da implantação de SAFs Comerciais, reunindo, em um único espaço, espécies florestais e frutíferas nativas da Amazônia, presentes em cada região paraense.

“Os viveiros são espaços onde as mudas serão germinadas, portanto são imprescindíveis para incentivar o reflorestamento por meio da implantação de SAFs, além de incrementar a economia e a cultura alimentar das comunidades atendidas”, reforçou a presidente do Ideflor-Bio.

Por Aldirene Gama (IDEFLOR-BIO)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação