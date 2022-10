Servidores da Sedop fazem Curso de Aperfeiçoamento de Gestão Pública do TCE

Servidores do setor de Prestação de Contas e Controle Interno da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop) participaram de um curso de aperfeiçoamento de Gestão Pública, referente à Prestação de Contas de Convênio, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). O treinamento foi realizado no auditório da Sedop, nos dias 25 e 26 de outubro, e reuniu cerca de 80 servidores.

Ministrado pela auditora do Tribunal, Andréa Martins Cavalcante, o curso abordou as fases da elaboração de convênio e contrato, como a proposição, celebração/formalização, execução e prestação de contas e as suas especificações.

“Parabenizo a Sedop pela iniciativa de solicitar essa capacitação, por essa conversa sobre fiscalização de convênios e contratos. Nesse diálogo, estão presentes o jurídico, o controle interno, os fiscais, engenheiros, e eles estão com uma participação muito boa. Estão querendo aprimorar o que eles fazem, e isso é muito importante para que a Secretaria alcance a eficiência e aquela efetividade de suas ações. Então, eu parabenizo essa iniciativa do doutor Ruy Cabral em convidar a Escola de Contas Alberto Veloso para essa conversa. Os servidores estão participando brilhantemente, com muitos questionamentos, e há uma preocupação muito grande deles de acertar e aprimorar seus instrumentos de controle e seu trabalho”, disse Andrea Cavalcante.

Também foram abordados aspectos técnicos e financeiros para análise de prestação de contas, fiscalização e acompanhamento da execução dos contratos, convênios e termo de cooperação, bem como atribuições de supervisão e fiscalização.

O agente público de controle Herson Simei agradeceu a iniciativa do órgão de proporcionar um espaço para que os servidores e técnicos aprimorem o conhecimento e executem o serviço com excelência. “A iniciativa da Sedop, em parceria com o Tribunal de Contas do Pará, foi fundamental para promover a capacitação dos servidores no tocante aos mecanismos de controle e prestação de contas dos convênios no Estado do Pará”, disse o servidor Herson Simei.

Fonte: Agência Pará/Foto: Paulo Lourinho/Ascom Sedop