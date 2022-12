Servidores de Belém se reúnem para garantir mais qualidade à educação em 2023

Para agilizar a execução orçamentária, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), reúne pelo terceiro sábado, 17, consecutivo os servidores para agilizar os processos administrativos e fechar o planejamento 2023.

“Para não prejudicar o nosso planejamento resolvemos colocar alguns sábados de trabalho. É o compromisso dos servidores públicos pela educação. São mulheres, mães e homens que estão cuidando da educação de Belém”, disse Márcia Bittencourt, secretária municipal de Educação.

Planejamento 2023 – Na pauta, estava maior atuação nas escolas, a partir de um planejamento estratégico e plano de ação, por meio de projetos. Desde 2021, a gestão atual tem construído uma nova educação pública municipal. Primeiro com o cuidado e valorização dos servidores, a reestruturação física das escolas, para agora dar mais um passo na perspectiva da educação transformadora.

A diretora de Educação, Jaqueline Pinto, explicou que “a concepção pedagógica do governo foi sistematizada e começou com as formações dos professores em 2021. Este ano foi o momento de alinhar as diretrizes curriculares de forma autoral e 2023 vai ser o momento de implementação das diretrizes curriculares”.

Ela também destacou que, durante a reunião, discutiu-se a avaliação de ciclos (sistema da rede pública) já pensando no indicador do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

“Temos o nosso projeto Cabano, onde a gente vai ter um olhar e acompanhamento mais de perto das escolas que vão ser objeto de avaliação do Ideb. É o momento de consolidar a marca deste governo, que visa uma Belém alfabetizada, educada, leitora, inclusiva, antirracista e conectada”, ressaltou Jaqueline, sobre este primeiro passo de planejamento.



Texto: Tábita Oliveira

Fonte: Agência Belém/Foto: Leandro Muller/Ascom Semec