Servidores do Pronto Socorro da 14 paralisam por 12h e realizam manifestação em frente ao hospital

Um grupo de servidores do Pronto Socorro Municipal Márcio Pinotti, na rua 14 de Março, em Belém, realiza uma manifestação em frente à unidade, na manhã desta sexta-feira (5). De acordo com a técnica de enfermagem efetiva do hospital, Rosana Rocha, que também é coordenadora da Associação de Servidores de Saúde do Município, os trabalhadores têm duas reivindicações importantes que já vinham sendo discutidas com a atual gestão: abono HPS e vale alimentação.

“Há mais de dois meses nós vínhamos negociando com apoio de uma assessoria jurídica a permanência do desconto previdenciário, que é manter esse abono de hospital de pronto socorro (abono HPS) que eles descontam há mais de 26 anos para Previdência, manter para a sua aposentadoria. Os trabalhadores com sequelas de covid perderam um abono importante de pronto socorro. Além disso, nós temos 500 colaboradores aqui, do probatório, sem ter direito a receber o abono HPS, então, já há uma improbidade administrativa de muito tempo, e esse abono foi tirado na última gestão do governo Edmilson Rodrigues”.

Segundo ela, conforme avaliado pelo Fórum da Saúde, ficou decidido que o PSM da 14 abriria as paralisações, que devem se estender a outras unidades. Inicialmente, o protesto desta sexta deve durar 12h. “Provavelmente haverá muitas paralisações dentro do município pela insatisfação da negociação que houve dentro do Fórum das Entidades. Não é cabível mais nem admissível nós recebermos um reajuste de R$ 6 a partir de janeiro de 2022”.

Outra reivindicações, de acordo com a representante da categoria, envolve o vale-alimentação. “Nós não temos uma isonomia de vale alimentação, só plantonista recebe vale alimentação, que é o valor de R$ 270 reais. E aqui, a saúde, não pode ser diferenciada de nenhuma categoria. A saúde aqui abre as paralisações e se o conjunto do fórum entrar em estado de greve nós também entraremos, mas por enquanto hoje é 12 horas para dar um alerta à Prefeitura Municipal de Belém”.

Fonte: O Liberal