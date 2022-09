Servidores públicos do Município de Belém dispõem do App Sisprev Gestor

Já está disponível para utilização no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém (IPMB) o App Sisprev Gestor. Com a nova ferramenta tecnológica, será possível ter acesso a diversas informações da entidade previdenciária em tempo real.

A tecnologia para dispositivos móveis foi apresentada à presidente do IPMB, Edna D’Araújo, nesta sexta-feira, 2, pelo diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação (Nuti), Dhony Vale, e por consultores técnicos da Agenda Assessoria, empresa responsável pelo desenvolvimento do aplicativo.

A nova ferramenta é integrada ao sistema Sisprev/WEB (Sistema de Gestão de Regime Próprio de Previdência Social), banco de dados previdenciários dos segurados da autarquia municipal.

No aplicativo, será possível consultar dados sobre andamento de processos de aposentadoria e pensão por morte; verificar a quantidade de benefícios previdenciários implantados por mês/ano; consultar a folha de pagamentos de proventos; obter informações sobre compensação previdenciária; valores arrecadados de contribuições previdenciárias; entre outros.

“Dessa forma, teremos um grande ganho na agilidade de acesso às informações do RPPS, para dinamizar ainda mais os serviços prestados aos nossos segurados e beneficiários”, destacou Edna D’Araújo. A previsão é implantar a nova tecnologia no Instituto a partir da próxima semana.

Belém Inteligente – A nova ferramenta é parte do Programa Belém Inteligente, lançado pela Prefeitura Municipal, em 3 de junho deste ano. O programa tem missão de sistematizar o conjunto de ações que apresentam Belém como a cidade da inovação.

Na gestão do prefeito Edmilson Rodrigues na Prefeitura de Belém, essa inovação tecnológica inteligente inclui políticas públicas, inclusão social, participação cidadã e combate às mazelas que a afetam a humanidade. A atual gestão do IPMB está investindo em novos recursos tecnológicos, alguns já foram implantados no IPMB e outros estão sendo desenvolvidos pelo Nuti.

Texto: Walrimar Santos

Fonte: Agência Belém/Ascom IPMB