Servidores públicos do município participam de treinamento sobre Compensação Previdenciária

Servidores públicos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém (IPMB) participaram, nesta sexta-feira, 07, de um treinamento promovido pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev), na sede do órgão estadual, no bairro de Nazaré. O objetivo foi compartilhar informações sobre os procedimentos e rotinas do Sistema Compensação Previdenciária (Comprev).

Organizado pelo coordenador de arrecadação e compensação previdenciária do Igeprev, Marcelo Rodrigues, o treinamento reuniu servidores que compõem a comissão de Compensação Previdenciária instituída pela presidente do IPMB, Edna D’Araújo, por meio da Portaria n.º 0529/2022, de 31 de agosto.

A comissão visa regularizar os processos de aposentadoria e pensão passíveis de compensação previdenciária que estavam sem tramitação desde 2018. A comissão é formada pelos servidores Marvyn Valente; Sílvia Salazar; Fábio Monteiro; Eduardo Faro; Sérgio Nunes e Vânia Santana.

Fonte de arrecadação – É a primeira vez na gestão da Previdência de Belém que uma comissão é instituída para dar andamento à Compensação Previdenciária. O Comprev é o acerto financeiro entre o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e outros regimes de Previdência Social, para garantir o pagamento total de valores referentes ao tempo de contribuição dos servidores municipais, sendo importante fonte de arrecadação para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial da previdência.

Texto: Walrimar Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação