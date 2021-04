Servidores que fazem sepultamentos nos cemitérios de Belém recebem a segunda dose da vacina

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) e do Departamento de Necrópoles (Dane), iniciou a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 dos trabalhadores que atuam de forma direta nos sepultamentos nos cemitérios públicos da capital. A ação, nesta quarta-feira, 21, ocorreu nos cemitérios Santa Izabel, no bairro Guamá, e no São Jorge, no bairro Marambaia.

Desde a primeira dose, todos ficaram na expectativa, já que, somente após a segunda dose ocorre à resposta imunológica eficaz, e isso proporciona aos profissionais os sentimentos de tranquilidade e segurança.

Esperança – “O medo e a insegurança foram vividos no último ano, em virtude da Covid-19. Com a vacina, se abre uma janela de esperança de que podemos vencer a pandemia. Então, receber a vacina é uma sensação de felicidade e alívio, mesmo sabendo que os cuidados de higiene devem permanecer”, afirmou João Sá, que há dezessete anos trabalha no cemitério Santa Izabel.

“Pra mim é uma vitória. Vi amigos indo embora por causa desse vírus, e eu ter a chance de estar aqui contando a minha história e, ainda por cima, vacinado é emocionante. Sou muito grato a Deus”, disse o servidor municipal Kleber Pinheiro, coveiro do cemitério Santa Izabel.

“Essa vacinação representa o progresso, já estivemos em meio às lutas e agora é só vitória. Que Deus abençoe a cada um de nós e que outras pessoas também tenham a mesma chance. Faço também um alerta para que as pessoas intensifiquem os cuidados com máscara e álcool gel”, concluiu Manoel Melo, que há quarenta anos trabalha no cemitério São Jorge.

Os trabalhadores foram incluídos no plano de vacinação, após a solicitação do secretário municipal de Urbanismo, Deivison Alves, à Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), visto que os profissionais que desenvolvem atividades no cemitério, apesar de seguirem os protocolos de prevenção, estão sempre muito expostos aos riscos de contaminação.

Muito mais do que proteção, a conclusão da vacinação significa a esperança do controle da pandemia e um futuro com dias melhores. “A chegada dessa vacina deixa a gente mais tranquilo e preparado para enfrentar os próximos desafios”, destacou o secretário de urbanismo, Deivison Alves.

Medidas Preventivas – No dia 22 de março, 19 trabalhadores do Santa Izabel e seis do São Jorge foram vacinados com a 1ª dose da vacina produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com a empresa chinesa Sinovac.

A Prefeitura de Belém, por meio, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) e do Departamento de Necrópoles (Dane), tem se preocupado com a segurança dos servidores que atuam de forma direta nos sepultamentos fazendo a entrega equipamentos de proteção individual (EPI), como botas, uniformes, aventais, luvas e máscaras descartáveis.

“Hoje concluimos o processo de imunização de nossos servidores, o que nos deixa mais tranqüilos”, relatou o diretor do Departamento de Necrópoles (Dane), Lucas Farias, ao enfatizar que, mesmo com a imunização completa, todos devem seguir adotando as medidas de prevenção.

Por Igor Monteiro