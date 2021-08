Sesan conclui pavimentação da Ladeira da Doca

A Prefeitura de Belém, através da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), concluiu nesta quinta-feira, 12, a pavimentação da Ladeira da Doca, como é conhecido o trecho da avenida Visconde de Souza Franco, entre as ruas João Balbi e Boaventura da Silva, no Bairro do Umarizal. O serviço foi realizado durante sete dias e utilizou cerca de 240 toneladas de asfalto.

A via é um importante acesso para a região portuária e comercial da cidade, além de fazer parte de um dos principais corredores de trânsito de Belém, com um fluxo diário bem intenso de carros e ônibus.

O diretor do Departamento de Obras Viárias da Sesan, Germano Souza, explica que a nova pavimentação, especificamente neste trecho, traz mais agilidade e ajuda a prevenir possíveis acidentes de trânsito.

“O trecho estava com a pavimentação antiga completamente irregular e deformada, isso prejudicava não só a fluidez do trânsito no local como também deixava a via propícia a acidentes, já que ali passam muitos ônibus. É uma rua com declividade e é preciso que este trecho esteja com a pavimentação adequada para que os carros possam fazer o trajeto com segurança”, esclarece.

Quem trabalha ou mora na região da Doca entende que os dias de interdição parcial de pequenos trechos da Boaventura da Silva e avenida Visconde de Souza Franco foram necessários para que o serviço de pavimentação ocorrer.

“No início achei achei estranho, ficou meio complicado, o ônibus demorava para desviar da parte que estava interditada, mas agora tá bom. O asfalto antigo estava muito torto, o ônibus sacudia bastante quando passava por aqui, valeu a pena. Agora o asfalto tá novinho e bem nivelado”, afirmou Bruno Mello, que mora em Canudos e trabalha no shopping Boullevard, localizado na Doca.

Já para Cláudia Santana, técnica em contabilidade e moradora da Boaventura da Silva, o trecho estava precisando de uma nova pavimentação, principalmente depois que foram feitos serviços no sistema de abastecimento de água.

“Desde que quebraram o asfalto para mexer na tubulação da água isso aqui ficou horrível, era até perigoso porque abriu um buraco ali perto do cruzamento. Mas, agora tem uns dias que os homens estão trabalhando e a rua ficou até melhor que antes”, informou.

Agência Belém / Texto: Maicon Gomes