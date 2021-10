Sesan faz ação de conscientização ambiental no Combu

Mobilizar a sociedade belenense sobre a importância de preservar o meio ambiente e, consequentemente, a sua cidade nunca é de mais. Esse foi um dos motivos de a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) fazer ação de conscientizaçã com a população que se encontrava na área do terminal hidroviário da Praça Princesa Izabel, no bairro da Condor, para atravessar para a ilha do Combu. Transmitir informações sobre a coleta seletiva do lixo é a missão dos educadores ambientais da Sesan.

Para o comerciante Sandro Oliveira, a ação ocorrida no sábado, 23, a ação é bem vinda. “Atividades como essa de vocês contribuem para que as pessoas entendam a necessidade de cada um cuidar do seu lixo. Não devo sair daqui da cidade e achar que eu posso largar o meu lixo de qualquer jeito lá na ilha, a gente precisa desse ‘estalo de dedo’ e parar para pensar que o Combu precisa ser preservado para continuar bonito recebendo os turistas.

A dona de casa Ana Ferreira garante que, a partir de agora, irá adotar o hábito de separar o lixo que pode ser reciclado e ajudar Belém a ser uma cidade mais sustentável. “As vezes é preciso alguém explicar mesmo, assim a gente entende um pouco melhor do assunto. Agora que eu sei da existência de cooperativas que podem buscar em casa o lixo que pode ser reciclado, vou começar a separar”.

O coordenador do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental (GTEA) da Sesan, Mauro Ribeiro, diz que a pessoa que visita as ilhas de Belém precisa saber da importância do manejo correto do lixo que ela mesmo produz durante o passeio, para que seja multiplicadora de informação sobre a coleta seletiva e domiciliar que existe na ilha do Combu, Murutucu e ilha Grande.

“Assim as pessoas ficam sabendo que existe a opção de separar o lixo orgânicos do lixo que pode ser reciclado. Precisamos devolver a cidade para os cidadãos e isso significa envolver o povo em ações de educação ambiental e cuidado com a cidade”, enfatiza Mauro.

Segundo ele, a ação envolveu dez educadores ambientais e foi mais uma das 168 já realizadas ao longo dos nove meses da atual gestão, sempre em parceria com as comunidades, institutos, universidades e cooperativas.

Texto: Maicon Gomes

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom