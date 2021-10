Sesan faz limpeza nos cemitérios da capital para o Dia de Finados

A Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) por meio do Departamento de Resíduos Sólidos (DRES) está realizando, desde o dia 21 de setembro, uma operação de limpeza nos cinco principais cemitérios de Belém. Os serviços realizados envolvem capinação, raspagem, roçagem e caiação (revestimento de cal), além dos serviços de limpeza e desobstrução do sistema de drenagem e limpeza manual de canaletas. A ação faz parte da preparação para o Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, e dividi-se com equipes em cada cemitério.

No Cemitério de São Jorge, localizado na rua da Mata, no bairro da Marambaia, são 100 homens atuando nos trabalhos, com cinco caçambas e seis roçadeiras. No Cemitério Santa Izabel, um dos mais procurados pela população da capital, localizado na venida José Bonifácio, também são 100 homens trabalhando, com cinco caçambas, mas o número de roçadeiras aumenta para 10.

No cemitério do Tapanã, o serviço prossegue com 100 trabalhadores, utilizando cinco caçambas e cinco roçadeiras. Já no cemitério do Bengui, localizado na rua São Clemente, 80 homens estão atuando com quatro caçambas e seis roçadeiras.

A Sesan também realiza a limpeza no cemitério Santa Izabel de Icoaraci, com 40 trabalhadores, que utilizam duas caçambas e quatro roçadeiras.

No total, 440 agentes de limpeza da Secretaria Municipal de Saneamento estão envolvidos nessa operação de limpeza dos cemitérios. “A Sesan não mede esforços no sentido de garantir a limpeza dos cemitérios, visando proporcionar à população um certo conforto e salubridade, nos momentos de homenagens aos seus entes queridos”, explica o diretor de Resíduos Sólidos da Sesan, Pedro Piqueira.

A programação de limpeza dos cemitérios de Belém tem sua data de encerramento prevista para o dia 6 de novembro, quando as equipes finalizam os serviços de recolhimento e limpeza dos resíduos produzidos pela população durante as visitações do Dia de Finados.

A limpeza nos cemitérios de Mosqueiro e Outeiro estão sob a responsabilidade das suas agências distritais.

Texto: Andrea Cunha

Fonte: Agência Belém