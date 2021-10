Sesan garante limpeza das vias no trajeto do Círio

Cerca de 260 agentes de limpeza da Sesan estiveram, nestes sábado e domingo, realizando a limpeza e a coleta de resíduos nas ruas, avenidas e travessas que fazem parte do trajeto das manifestações do Círio 2021. Mesmo sem a tradicional romaria, devido à pandemia do coronavírus, uma quantidade considerável de pessoas esteve presente nas ruas, desde a Praça Frei Caetano Brandão, na Cidade Velha, até a Praça Santuário, no bairro de Nazaré.

Segundo o diretor do Departamento de Resíduos Sólidos, Pedro Piqueira, mesmo sem as oficiais romarias, como a transladação do sábado que antecede o Círio e a grande romaria na manhã de domingo, já era esperado que as pessoas fossem para a rua prestar suas homenagens à Rainha da Amazônia, Nossa Senhora de Nazaré.

“Nós sabemos que as pessoas vão para a rua ver a Santinha passar, mesmo que seja de helicóptero, tem gente que justamente vai pagar promessa por ter se recuperado da covid, e a nós, enquanto órgão responsável pela limpeza da cidade, cabe disponibilizar pessoal e equipamentos, para que essa limpeza seja feita de forma rápida e eficiente. São quase 260 pessoas trabalhando desde sábado. A limpeza foi feita antes, esta sendo feita durante e permanecerá até o fim deste domingo”.

O diretor completou ainda que, além dos trabalhadores, foram disponibilizados exclusivamente para a limpeza no percurso do Círio, nove caçambas e 5 carros coletores de lixo.

Texto: Maicon Gomes

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcio Ferreira