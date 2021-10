Sesan intensifica limpeza de ruas do trajeto do Círio de Nazaré

Mesmo sem a realização da grande procissão do segundo domingo de outubro pelo segundo ano consecutivo, por causa da pandemia da covid-19, a Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) intensificou as ações do Programa Belém Bem Cuidada nas ruas que fazem parte do trajeto do Círio de Nazaré.

A secretária de Saneamento, Ivanise Gasparim, explica que a ação se justifica pela grande quantidade de turistas que a cidade recebe por conta da manifestação religiosa, que faz parte do calendário da cidade.

“Nós estamos cuidando da cidade, especialmente agora no período do Círio, quando recebemos muitos turistas. Embora não tenhamos a procissão do mesmo tamanho dos outros anos, nós estamos cuidando do trajeto para que a cidade fique limpa nesse momento que recebe tantos turistas”, enfatiza Ivanise Gasparim.

Há cerca de 15 dias os agentes da Sesan realizam os serviços de conservação urbana, tais como, intensificação da coleta de entulho e lixo domiciliar, capinação, raspagem, roçagem, varrição das ruas e logradouros e caiação de guias e postes.

O roteiro do trabalho começa pelo Complexo Feliz Lusitânia, onde fica se localiza Igreja da Sé, segue pelo Boulevard Castilhos França, Complexo do Ver-o-Peso, avenida Presidente Vargas, avenida Nazaré, travessa Doutor Moraes, travessa Benjamim Constante, travessa Rui Barbosa, travessa Quintino Bocaiúva, av. Generalíssimo Deodoro, tv. 14 de Março, av. Alcindo Cacela, 9 de Janeiro, av. Assis de Vasconcelos e av. Governador José Malcher.

Essas ruas ganham uma atenção especial durante todo o período conhecido como “Quadra Nazarena”.

O Diretor de resíduos sólidos da Sesan, Pedro Piqueira, que coordena os trabalhos, explica que “mesmo sem a grande procissão, foi decidido intensificar a limpeza principalmente na área do centro, onde ficam as igrejas que são muito visitadas nesta época, como a Sé e a Basílica”.

Disque-Entulho

A Sesan disponibiliza de forma gratuita o serviço de Disque-Entulho na grande Belém pelo número 98499-0059 (whatsapp). A secretaria informa que recolhe até 1 metro cúbico de entulho.

Texto: Andrea Cunha

Fonte: Agência Belém