Sesan realiza serviço de hidrojateamento em vários bairros

Como forma de prevenção aos alagamentos durante as fortes chuvas, que são comuns em nossa cidade, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), realiza, de forma sistemática, o serviço de desobstrução do sistema de drenagem profunda em várias vias de Belém. A partir de demandas pontuais e de acordo com a necessidade identificada, o serviço é feito por uma equipe composta por caminhão de hidrojateamento mais agentes de limpeza. Seis equipes cobrem vários bairros, diariamente, garantindo a limpeza e manutenção de bocas de lobo e canos na cidade.

“O serviço de hidrojateamento é indicado, literalmente, para desobstruir o sistema de drenagem que recebe as águas provenientes das pias de cozinha, chuveiros, tanques de lavar roupa das casas, também recebe as águas da chuva e etc. As pessoas, infelizmente, ainda jogam coisas na rua, desde papel até material orgânico mesmo, como casca de banana”, explica o diretor do Departamento de Drenagem Urbana, Orlando Pereira.

Serviço de desobstrução – “Esses materiais quando entram no sistema de drenagem e vão se acumulando acabam entupindo o sistema, que, numa chuva forte, acaba sendo o responsável, de certa forma, pelo alagamento da rua. Quando é feito o serviço de desobstrução aumenta-se a vazão da água e, consequentemente, diminui o acúmulo em dias de chuva”, explica.

Moradores de vias, que já receberam o serviço, contam que ficam satisfeitos com a ação, como é o caso da dona de casa Telma Oliveira, moradora da Passagem Nova II, no bairro do Guamá. “Eu fiquei até abismada de ver isso aqui, eu fico feliz. Esse prefeito tá dando uma ‘forra’ para a galera do subúrbio. Tem cinco anos que essa rua foi asfaltada e é a primeira vez que uma equipe vem limpar os bueiros. Eu espero que venham sempre”, diz a moradora.

Bem-vindo e essencial – A passagem Ligação, na Terra Firme, também recebeu o serviço. Para o mototaxista Miqueias Alexopulos, o serviço, além de bem-vindo, é essencial para que ele possa trabalhar. “Eu moro aqui tem uns quinze anos e trabalho como mototaxista já tem três anos. No período de muita chuva, a rua sempre enche. Agora com o serviço vai ficar melhor, porque, se o bueiro estiver desentupido, é rápido que a água da chuva seca. Pra mim é bom até para o meu trabalho, porque ninguém chama mototaxi em rua alagada, então, de certa forma, esse serviço beneficia o meu trabalho e, com certeza, os moradores da rua também”, comemora o trabalhador.

Os distritos afastados da área central da cidade também recebem as equipes de hidrojateamento. Em Icoaraci, a travessa W2 no conjunto da Cohab passou pelo serviço. O manipulador de alimentos, Art Carvalho, conta que a iniciativa da prefeitura é muito bem-vinda, mas que a população tem que ajudar e fazer a parte dela, para evitar os alagamentos.

“A última vez que eu vi esse tipo de serviço aqui faz muito tempo, e olha que eu moro aqui tem 30 anos, mas pra falar a verdade, com essa mangueira aí, que enfia no bueiro, acho que é a primeira vez, mas a tendência é melhorar, né? Pra quando chegar a chuva a rua não alagar. Mas, também, não adianta a prefeitura vir aqui e desentupir e o povo deixar lixo espalhado na frente das suas casas, porque, se for assim, é claro que vai entupir. Eu tenho o maior cuidado com os caroços de açaí que sai aqui da máquina, porque eu preciso da rua boa pra ter uma boa venda, se a rua estiver alagada ninguém vem aqui comprar açaí”, concluiu Art Carvalho.

Texto: Maicon Gomes

Fonte: Agência Belém