Sesau e Hemopa capacitam Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias em Anannindeua

A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua-SESAU, em parceria com a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará-HEMOPA, realizaram, através do Núcleo de Educação Permanente em Saúde – NEPS/DT/SESAU, no auditório I da Unama-BR, na quinta-feira, 29, e na sexta-feira, 30, a Capacitação alusiva à Campanha de Doação de Sangue com abordagem da temática: “Dia D da Sensibilização Sobre Importância da Doação de Sangue”. Os dois dias de capacitação foram voltados para Agentes Comunitários de Saúde-ACS’s e Agentes de Endemias-ACE do Município e tiveram como objetivo fortalecer os conhecimentos sobre a importância da Doação de Sangue e o incentivo à doação como medida de contribuição a salvar mais vidas.



“A campanha é uma parceria da Secretaria de Saúde de Ananindeua com o Hemopa, o nosso intuito é divulgar entre a população de Ananindeua o quanto é importante doar sangue e o quanto nós podemos salvar muitas vidas…Essa parceria é fundamental para captar mais doadores e quando nós pensamos em utilizar a estratégia de utilizar os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Endemias foi para articular melhor e mobilizar mais pessoas para doação”. destacou, Greycy Coordenadora do Núcleo de Educação Permanente da Sesau.

Graycy ressaltou o quanto a capacitação dos agentes é de extrema importância no auxílio do esclarecimento da população em relação à necessidade de captar mais doadores de sangue “Vamos ter a Campanha de Doação prevista para 12 de julho, na UBS Paulo Frota, nesse dia queremos levar muitos doadores. Este momento de conscientização que está ocorrendo hoje, com nossos Servidores, é para sensibilizar a respeito da importância da doação, qual o papel do Hemopa, qual o fluxo de atendimento dele, quais as doenças que podemos tratar e como podemos identificar uma pessoa com alguma patologia hematológica que precise de acompanhamento, então esse é o momento de terem esse conhecimento”.



Para Graycy, além da sensibilização com que o tema deve ser abordado, ainda existem muitas dúvidas a serem esclarecidas sobre quem pode ser um doador, “existem critérios para a doação de sangue e esclarecemos para a população quem pode doar, e como no caso de pessoas hipertensas, diabéticas ou com outras patologias imunodeprimidas que não podem doar, pois tem a saúde frágil…Quanto a importância de doar, nós podemos salvar muitas vidas através da doação de sangue… quem nunca teve um parente ou um conhecido precisando de uma bolsa de sangue compatível e não encontra? quantas pessoas não perderam a vida por esperar vários dias, semanas ou meses e não ter sangue compatível…O objetivo dessa campanha é isso a sensibilização e agora, chegando as férias, temos como objetivo captar mais doares para podermos abastecer nosso banco de sangue”.



“O nosso objetivo é sempre levar informação à população sobre a importância de doar sangue, e entendemos que os ACE’s e ACS’s são responsáveis por levar informações de Educação e Saúde para a nossa população, então esse grupo se torna multiplicador pela busca nesse estoque do banco de sangue…Dia 12 de julho, estaremos em parceria com a Prefeitura de Ananindeua e com a SESAU, em uma Campanha de Doação já prevendo essa necessidade da manutenção do estoque nesse período de férias de julho. Contamos com a participação de todos os moradores de Ananindeua nesse gesto de amor ao próximo”, ressaltou, Lilian Bouth, Assistente Social da Captação de Doadores do Hemopa,.



“Doar sangue é tranquilo, é rápido, é seguro e só faz o bem… Bem para quem doa, faz bem pro coração e faz um bem maior para quem recebe a doação. Muitos pacientes precisam de transfusão de sangue com urgência nas nossas redes hospitalares, por isso a doação de sangue é contínua, precisamos de doadores todos os dias para manter nosso banco com estoque. Por isso, a importância que nossos Agentes levem a informação à população da necessidade da doação.” reforçou, Lilian.



No mês de julho, devido a queda na doação de sangue, o Hemopa que trabalha com diversas parcerias, irá promover Campanhas, intensificar as coletas externas e disponibilizar o seu micro ônibus para o Projeto Caravana Solidária, que vai até comunidades, igrejas e outros, buscar os grupos de doadores e encaminhar até as unidades do Hemopa para realizarem sua doação.

Lilían faz um convite de amor ao próximo à população de Ananindeua: “Eu faço o convite ao povo de Ananindeua, esse povo solidário, alegre e feliz que compareça dia 12 de julho, na nossa Campanha de Doação de Sangue em parceria com o Município. Vamos ajudar a salvar vidas, seja um doador de sangue, né. Realize esse ato de solidariedade, doe sangue e salve vidas!

COMO SE TORNAR DOADOR

Procure um Hemocentro com seu documento oficial com foto e confira se você atende aos requisitos necessários para doar.

Ter idade entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos precisam do consentimento formal do responsável legal);

Pessoas com idade entre 60 e 69 anos podem doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos.

Pesar no mínimo 50 kg.

Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas.

Estar alimentado e evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação.

Imagens: Ascom/PMA