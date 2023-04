SESAU promove 2º Domingão da Saúde

A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), realiza o 2º Domingão da Saúde, no dia 16 de abril. No próximo domingo (16), de 8h às 13h, cinco Unidades Básicas de Saúde escolhidas estrategicamente estarão de portas abertas ofertando atendimentos como consultas médicas, consultas de enfermagem, vacinação, exames de preventivo de colo de útero, farmácia básica, sinais vitais e atividades educativas.

A iniciativa visa oferecer e divulgar os serviços e ações que a Secretaria de Saúde de Ananindeua desenvolve em suas unidades de atendimento, para aqueles que não têm tempo de buscar uma unidade de saúde durante a semana. Sendo assim, toda a família pode aproveitar os atendimentos e serviços, cuidando da saúde, é a oportunidade para quem trabalha de segunda a sábado.

Atendimentos: consultas médicas, vacinação, exames de PCCU, farmácia básica, sinais vitais e atividades educativas.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) que estarão de portas abertas no domingo são:

UBS NOVA ÁGUAS LINDAS

Endereço: Rua Maranhão, S/N.

– UBS GUAJARÁ I

Endereço: Conjunto Guajará I, WE 62 – S/N.

– UBS ICUÍ

Endereço: Rua Estrada do Icuí Guajará, s/n. (Antes de chegar na UPA).

– UBS CURUÇAMBÁ RURAL.

Endereço: Estrada do Curuçambá, S/N (Antes do Porto do Surdo).

– UBS JARDIM NOVA VIDA.

Endereço: Rua Tancredo Neves, S/N – 40 horas.

Foto Reprodução Divulgação