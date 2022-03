Sesi de Ananindeua realiza um torneio de Robótica que reúne estudantes do Pará e de outras cidades do Brasil  

O Sesi de Ananindeua está realizando durante toda está quarta-feira (23) o Torneio de Robótica que reúne estudantes do Pará e de outras cidades do Brasil. Poderão entrar no evento, pessoas vacinadas contra a Covid-19, mediante apresentação da carteirinha de vacinação.

No primeiro dia da maior competição de robótica educacional do Brasil, o Torneio SESI de Robótica First Lego League, considerado também um dos maiores do mundo, mais de 160 estudantes entre 9 e 16 anos, de escolas públicas e privadas do Pará, Amapá e Roraima apresentaram ideias inovadoras para solucionar problemas relacionados ao transporte nas grandes cidades.

Serão 33 equipes participando das categorias Challengue de FIRST LEGO League, operacionalizada no Brasil pelo SESI desde 2004. Está é a segunda edição do evento realizada de maneira presencial no Estado, sendo que em 2021 a competição foi promovida na modalidade on-line, como medida de prevenção á Covid-19.

Serão dois dias de evento, durante esse período será possível conhecer os projetos criados pelos estudantes, e quais as soluções inovadoras que eles propõem para o futuro do transporte. O objetivo é aproximar os estudantes da ciência e tecnologia e desenvolver soluções inovadoras para o futuro do transporte.

A cada ano, a etapa regional do Pará tem se expandido, atraindo a participação de alunos de diversas cidades do interior do Estado. Serão 16 equipes participantes são provenientes de outras cidades do Estado, representando quase 50% do total de equipes que compõem a competição. Para a estudante Marcelly Cardoso, 11, da equipe Miri Girls, da Escola Municipal Ana Dalila Ferreira de Oliveira, do município de Igarapé Miri, esse foi o primeiro contato com a robótica educacional.

“Eu nem sabia que existia robótica até que a escola abriu as inscrições pra gente participar e por curiosidade eu decidi aprender. Quando cheguei hoje aqui, vi que era um evento muito grande, bonito, divertido e acho que isso vai me ajudar no meu ensino, porque além de aprender a fazer o robô a gente também aprende matemática, geografia e várias outras disciplinas e a partir de hoje eu quero seguir em frente e me desenvolver mais nessa área de tecnologia”, afirma a estudante.

Para o Superintendente Regional do SESI-PA, Dário Lemos, o FLL estimula o talento dos alunos e prepara os jovens para os grandes desafios do país. “É muito especial poder ver tantos jovens pesquisadores em um evento de suma importância como é o da robótica, que estimula a criatividade, a inovação e gera soluções para demandas reais do setor produtivo e da sociedade. Essa é uma metodologia que já aplicamos há bastante tempo em nossas escolas do SESI e, com este tipo de torneio, de repercussão nacional, desejamos estimular uma cultura de inovação também em nosso estado”.

O torneio é o aberto a escolas públicas, privadas, ongs e equipes de garagem, que podem participar das competições de robô ou apresentar projetos de inovação tecnológica. A equipe Pavulagem, por exemplo, desenvolveu um projeto de scanner de cargas para agilizar o transporte das mercadorias.

Foto: Gerência de Comunicação FIEPA