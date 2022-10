Sesi/SP fatura tricampeonato brasileiro de goalball

O Sesi/SP confirmou o título do campeonato brasileiro masculino de goalball ao derrotar a equipe do Cetefe/DF por 7 a 3. A decisão ocorreu na manhã deste sábado (1º), no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

A vitória não foi fácil. O primeiro tempo acabou com a vantagem dos candangos do Cetefe. André Dantas fez os três da equipe do Distrito Federal. Alex Labrador descontou ainda na etapa inicial.

No segundo tempo, Parazinho, com cinco gols, e Matheus Silva definiram a virada do Sesi e a conquista da taça. “Não imaginava fazer tantos gols. Sabíamos que seria uma final difícil, que teria que dar o meu melhor”, comentou Parazinho à assessoria do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Esse foi o terceiro título nacional da equipe (2017, 2019 e 2022). Ainda na manhã deste sábado, o Santos fez 8 a 5 no paranaense IRM e conquistou a medalha de bronze.

Fonte: Federação Brasileira de Despostos de deficientes Visuais/ Divulgação