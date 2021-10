Sesma abre vacinação para os adolescentes e profissionais da saúde neste sábado, 30

Devido à baixa procura nos pontos de vacinação pela vacina da Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa que além dos adultos (18 anos ou mais) que perderam a primeira ou a segunda dose, está abrindo para a primeira dose dos adolescentes, de 12 a 17 anos. Portanto, qualquer pessoa com 12 anos ou mais poderá ir vacinar já neste sábado, 30. Os profissionais da saúde que vacinaram a segunda dose até julho também poderão tomar a terceira dose, hoje.



Para se vacinar é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência de Belém. E no caso da segunda ou terceira dose, além desses documentos, precisa apresentar cartão de vacinação de Belém.



PONTOS DE VACINAÇÃO MUTIRÃO:

1. Boulevard Shopping Belém – Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto;

2. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco;

3. Castanheira Shopping Center. Rod. BR 316, km 01, 3° piso. Espaço Cultural;

4. Escola Barão de Igarapé Mirim. Travessa Barão de Marmoré, n: 767. Guamá;

5. Escola Brigadeiro Fontenele. Rua São Domingos, n: 511. Terra firme;

6. Escola Camilo Salgado. Avenida Roberto Camelier, n: 823. Jurunas;

7. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá (Não

funcionará no domingo, 31 de outubro);

8. Escola Estadual Amílcar Alves Tupiassú. Rua Fernando Guilhon, entre tv 14 de março e Av Alcindo

Cacela, Cremação;

9. Escola Mário Chermont. Av Alcindo Cacela entre pariquiz e caripuna, n: 2565. Cremação;

10. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia;

11. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré (Não funcionará no sábado e

domingo, dias 30 e 31 de outubro);

12. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

13. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso;

14. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão;

15. Icoaraci. Assembleia de Deus, Templo Monte Tabor, Av. Augusto Montenegro, 838 – Agulha. (Não

funcionará no domingo, 31 de outubro);

16. Icoaraci. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Tv. dos Andradas, 1110 – Ponta

Grossa;

17. Icoaraci. Escola Municipal Prof. Alfredo Chaves. Rua 02 de Dezembro,

18. Icoaraci. SEST SENAT. Av. Augusto Montenegro, 765 – Águas Negras

19. IFPA Campus Belém – Av. Almirante Barroso, 1155- Marco (Não funcionará no sábado, 30 de

outubro);

20. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do

Guamá (Não funcionará no domingo, 31 de outubro);

21. IT Center. Av. Senador Lemos, 3153, bairro da Sacramenta;

22. Mosqueiro. Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Martins. Rua Lalor Mota, 551,

Carananduba;

23. Mosqueiro. Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Donatila Santana Lopes, Rua

Francelina Santos (rua da bateria), Farol;

24. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal

(acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

25. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358;

26. UEPA CCSE: Universidade do Estado do Pará – Centro de Ciências Sociais e Educação. R. do Úna,

n° 156

27. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287 (Não funcionará no domingo, 31 de outubro);

28. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto;

29. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA – Campus Guamá). Excepcionalmente, no

sábado e no domingo o ponto de vacinação da UFPA será no Instituto de Tecnologia – ITEC,

situado no Campus Universitário Guamá – Av. Perimetral (entrada 3º Portão) em frente ao Terminal de Ônibus.



Texto: Danielly Gomes

Fonte: Agência Belém/Foto: Márcio Ferreira