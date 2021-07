Sesma alerta para a importância da vacinação contra o sarampo

Você sabia que o sarampo pode causar cegueira e infecções graves e levar à morte? E tudo isso pode ser evitado por uma vacina disponível no posto de saúde mais próximo da sua casa. É a tríplice viral, que além de proteger contra o sarampo, é uma prevenção também para a rubéola e a caxumba e está disponível para crianças de 6 meses de idade até adultos com 59 anos de forma contínua, independente de campanhas.

Em Belém, de janeiro a junho deste ano, foram 12 notificações e um caso confirmado da doença. Mas, ainda assim, o coordenador de imunizações da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Miguel Nascimento Júnior, alerta para a importância da vacinação. Já que a cobertura da vacinação na capital está em 50% e a meta é alcançar 95% da população.

“A população precisa comparecer aos postos de saúde e garantir a vacinação contra o sarampo. Os casos da doença estão estabilizados no município. Mas para que a gente continue mantendo isso é importante aumentarmos a cobertura vacinal. Por esse motivo é importante que cada um faça a sua parte”, destacou.

O imunizante está disponível na rotina das salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde para todas as pessoas que ainda estão com o esquema vacinal incompleto. Na capital paraense, a intensificação da campanha deste ano vigora até 27 de agosto.

Mãe da pequena Alana, de 7 meses, Cristiane Ferreira sabe muito bem disso e está fazendo a sua parte. Ela foi até o posto de saúde da Cremação para garantir a vacinação do seu bebê. “Nós conseguimos chegar até aqui, enquanto espécie, enquanto seres humanos, por conta das vacinas. Por isso elas são importantes não só para a saúde e a vida do meu filho, mas para a minha, a sua e a de todos nós”, ressaltou.

As doses da vacina tríplice viral são ofertadas a partir de um ano de idade no calendário de vacinação da criança e a todas as faixas etárias. O ideal é que a pessoa tenha tomado, pelo menos, duas doses ao longo da vida. A orientação é voltada principalmente às pessoas de 20 a 29 anos, que representaram 39,5% do total de casos de sarampo já confirmados este ano no Pará.

Texto: Danielly Gomes

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação