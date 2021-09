Sesma alerta sobre eventos em Belém mesmo com bandeiramento verde

A Secretaria Municipal de Saúde ( Sesma) orienta que para realizar eventos de qualquer natureza, aquisição de ingresso, credenciamento de convidados, organização, imprensa e colaboradores terão que apresentar cartão de vacina junto com documento de identidade para poder entrar no evento.

Para eventos em estádios, ginásios, templos, igrejas e local fechados sendo eles públicos ou privados, a Sesma Orienta que seja realizado com a presença de até 20 % da capacidade do público no local do evento, com lotação total até 300 pessoas.

Deve ser cumprido as medidas protetivas com a covid-19, manter o distanciamento social de um metro e meio (1,5) e uso obrigatório de máscara durante todo o período do evento, e o uso do álcool em gel, mais estruturas para fazer controle de temperatura corporal de todos os convidados de eventos de grande porte.

Colaboradores devem usar equipamentos de proteção individual (EPI) para orientação de fluxo, equipamentos que demandam de uso coletivo devem ser suspensos, como no caso de bebedouros.

Foto: João Gomes