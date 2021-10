Sesma alerta sobre informações falsas da vacina contra covid-19 e a transmissão do HIV

Nesta última segunda-feira (25) a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informa que o vírus da imunodeficiência humana (HIV) não é transmitido por meio da vacina contra a covid-19, nem mesmo por qualquer outra vacina.

As formas de transmissão do HIV são através de relação sexual sem preservativo, compartilhamento de seringas infectadas, transfusão de sangue não testado, da mãe para o bebê durante a gestação, parto ou amamentação (transmissão vertical) e através de instrumentos que perfuram ou cortam e não tenham sido esterilizados.

É importante destacar sobre á diferença entre HIV e Aids. A Síndrome da Imunodeficiência Humana (Aids) é o agravamento da infecção pelo HIV. Uma pessoa pode viver com HIV, realizar o tratamento e não agravar. Ainda que esteja na fase grave e iniciando o tratamento corretamente, depois de algum tempo retornar à fase sem sintomas.

A Sesma relata que o preconceito e a discriminação afastam as pessoas do tratamento, e por isso quaisquer informações ou notícias mentirosas acabam impactando negativamente as iniciativas de prevenção, cuidado e controle de HIV.

O tratamento contra o HIV está disponível pelo O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece o tratamento contra o HIV em Belém, no Centro de Atenção à Saúde nas Doenças Infecciosas Adquiridas (Casa Dia). O uso de medicamentos antirretrovirais, consultas e exames regulares, assim como hábitos saudáveis garantem qualidade de vida à pessoa que vive com HIV.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendam a vacinação contra a covid-19.

Todas as vacinas em aplicação no Brasil são seguras e liberadas pela Anvisa. A Sesma continuará seguindo a realização ampla de vacinação em Belém.

