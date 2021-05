Sesma amplia faixa etária com comorbidades para receber vacina da Pfizer

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) dará continuidade, nesta quinta-feira, 06, à etapa de vacinação do grupo de comorbidades. Inicialmente, nessa data, seriam vacinadas as pessoas que têm 58 anos (nascidas em 1963). Mas como há doses suficientes, a Prefeitura de Belém decidiu ampliar a faixa etária, então, também serão imunizadas as pessoas com 57 e 56 anos (nascidas em 1964 e 1965), com comorbidades. Para esse cronograma, a Sesma contará com 19 pontos de vacinação, na capital e nas agências distritais, funcionando no horário das 9h às 17h.

A meta era vacinar 2.100 pessoas com comorbidades, nesta quarta-feira, e 7.500, nesta quinta-feira. De acordo com recomendação do Ministério da Saúde, a segunda dose deve ser feita até o dia 28 de julho.

Em razão de especificidades técnicas, que exigem armazenamento em ambiente refrigerado da vacina da Pfizer, os pontos de imunização não vão funcionar em sistema drive-trhu e todos têm ar-condicionado.

No total, 22 doenças foram priorizadas nesta etapa da vacinação. O diretor de Vigilância à Saúde da Sesma, Cláudio Salgado, chama atenção da população para alguns pontos importantes. “Nesta fase é fundamental que as pessoas só venham até os pontos de imunização, caso atendam às regras de idade e que possuam pelo menos uma comorbidade”, explica o diretor. É necessário, também, apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Belém. “Além disso, é fundamental levar uma cópia do laudo, atestado ou receita médica que comprove a comorbidade, documentação essa que será retida no ponto de vacinação.”

A dona Desaurina Gomes, 59 anos, foi a primeira a ser vacinada, nesta quarta-feira, na arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho. Ela é hipertensa e estava ansiosa para ser vacinada. “Eu já até sonhei com esse momento, porque quero ficar logo protegida, afinal peguei Covid, no ano passado, e fiquei muito mal. Tive que ficar sem ver os meus cinco filhos e nove netos. Cheguei até entrar em depressão”, contou a dona de casa. No mangueirinho, o atendimento ao público foi feito por cerca de 20 pessoas, entre vacinadores, aspiradores e pessoal de apoio.

A enfermeira Cristiane Brabo fica empolgada em dia de vacinação. “É um presente para mim fazer parte desse momento tão importante. É muito bom ver o entusiasmo das pessoas, quando recebem a vacina. Elas agradecem, reconhecem nosso trabalho. Com isso, a gente até esquece do cansaço e dos problemas.”

O rodoviário Reginaldo Almeida, 59 anos, fez questão de manifestar gratidão aos profissionais de saúde, que estavam vacinando. “Tem que agradecer, né? São importantes pra a gente, pois se não fossem eles não seríamos vacinados. Saio daqui realizado, feliz e pronto para a segunda dose.”

Quem perdeu a vacinação – Os idosos de qualquer idade, que por algum motivo não tomaram a 1ª ou 2ª dose da vacina CoronaVac, vão ter mais uma oportunidade para se vacinar. Será no dia 10 de maio. A Sesma ainda vai divulgar os locais de vacinação.

Confira abaixo as comorbidades priorizadas nesta fase da vacinação com o imunizante da Pfizer, de acordo com o Ministério da Saúde:

1. Arritmias cardíacas (com importância clínica e/ou cardiopatia associada – fibrilação e flutter atriais; e outras);

2. Câncer;

3. Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo);

4. Cardiopatias congênita no adulto (Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica; crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico);

5. Cirrose hepática;

6. Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar (Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária);

7. Diabetes mellitus;

8. Doença cerebrovascular (Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular);

9. Doença renal crônica (Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m2) e/ou síndrome nefrótica);

10. Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas (Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos);

11. Hemoglobinopatias graves (Doença falciforme e talassemia maior);

12. Hipertensão arterial estágio 3 (PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade);

13. Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade (PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade);

14. Hipertensão Arterial Resistente (HAR), isto é, quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos antihipertensivos;

15. Imunossuprimidos (indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias);

16. Insuficiência cardíaca;

17. Miocardiopatias e pericardiopatias (miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática);

18. Obesidade mórbida (Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40);

19. Pneumopatias crônicas graves (doença pulmonar obstrutiva crônica, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática);

20. Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados (portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência);

21. Síndromes coronarianas (síndromes coronarianas crônicas: angina pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós infarto agudo do miocárdio);

22. Valvopatias (lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico, estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras).

>> Locais de vacinação:



1. Cassazum, com entrada pelo estacionamento lateral na trav. Perebebuí;

2. Colégio do Carmo, na travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha;

3. FIBRA, avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, Nazaré;

4. Ginásio Mangueirinho, avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão;

5. Icoaraci, na Igreja do Evangelho Quadrangular, que fica travessa São Roque, 789;

6. Icoaraci, paróquias de São João e Nossa Senhora das Graças, na Praça Pio XII, nº 148;

7. Igreja do Evangelho Quadrangular, na Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, no Guamá;

8. Mosqueiro, na Escola Estadual Carananduba, rod. Eng. Augusto Meira Filho, 51;

9. Mosqueiro, Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Honorato Filgueiras, na trav. Siqueira Mendes;

10. Mosqueiro, no Hospital Municipal de Mosqueiro, rua 15 de Novembro, 545, na Vila;

11. Mosqueiro, na Unidade Básica de Saúde Baía do Sol, localizada na av. Beira Mar;

12. Outeiro, na Funbosque, na avenida Nossa Senhora da Conceição;

13. Primeira Igreja Batista, av. Assis de Vasconcelos, 817, bairro da Campina;

14. Universidade do Estado do Pará (UEPA), no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), tv. Perebebuí, 2623, Marco;

15. Escola de Enfermagem da UEPA, fica na avenida José Bonifácio, nº 1289, Guamá;

16. Unama, na avenida Alcindo Cacela, nº 287;

17. Unidade Médica Integrada (UMI), na Base Naval de Val de Cães (BNVC), rua Comandante Didier, 2184;

18. Unifamaz, ns avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto;

19. Mirante do Rio, da Universidade Federal do Pará (UFPA), Campus Guamá, rua Augusto Corrêa, 01, Guamá.

Por: Carolina Boução

Fonte: Agência Belém