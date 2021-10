Sesma aplica segunda dose para nascidos em 1993 e 1994 e terceira dose para profissionais da saúde

A Prefeitura de Belém segue a campanha de vacinação contra a covid-19. A semana se encerra com a chamada para dois grupos, segundo calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). Nesta sexta-feira, 15, quem nasceu nos anos de 1993 e 1994 deve tomar a segunda dose da vacina Pfizer. No sábado, 16, será aplicada a dose de reforço (terceira dose) nos trabalhadores da área da saúde vacinados com a segunda dose até maio.

Para quem vai tomar a segunda dose nesta sexta-feira, basta levar RG, CPF e cartão de vacinação de Belém. Os profissionais de saúde que tomarão a dose de reforço no sábado deverão apresentar algum comprovante de atuação profissional (carteira do conselho, crachá de identificação dentro do prazo de validade, contracheque dos últimos 30 dias ou declaração de vínculo institucional). A Sesma coloca 22 pontos de vacinação à disposição da população da capital.

Veja onde se vacinar:

1. Boulevard Shopping Belém – Estacionamento G6. Avenida Visconde de Souza Franco, 776. Reduto;

2. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco;

3. Castanheira Shopping Center. Rodovia BR-316, km 01, 3° piso. Espaço Cultural;

4. Escola de Enfermagem da Uepa. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá;

5. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos, 1313, Marambaia;

6. Fibra. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré;

7. Funbosque. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

8. Ginásio do CCBS-Uepa, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso;

9. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão;

10. Icoaraci. Assembleia de Deus, Templo Monte Tabor, Avenida Augusto Montenegro, 838 – Agulha.

11. Icoaraci. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Travessa dos Andradas, 1110 – Ponta Grossa;

12. Icoaraci. Sest-Senat. Avenida Augusto Montenegro, 765 – Águas Negras

13. IFPA Campus Belém – Avenida Almirante Barroso, 1155- Marco

14. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé-Miri, esquina com 25 de Junho, bairro do Guamá;

15. IT Center. Av. Senador Lemos, 3153, Sacramenta.

16. Mosqueiro. Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo, R. Rodrigues Pinajé, 998;

17. Mosqueiro. Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Martins. Rua Lalor Mota, 551, Carananduba;

18. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

19. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358;

20. Uepa CCSE: Universidade do Estado do Pará – Centro de Ciências Sociais e Educação. Rua do Una, n° 156

21. Unama. Avenida Alcindo Cacela, nº 287;

22. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/ UFPA – Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá.

