Sesma dá início a mais um cronograma de vacinação a partir desta quarta-feira,12

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) segue avançando na vacinação em Belém. O novo cronograma será iniciado nesta quarta-feira, 12, com a vacinação de grávidas e puérperas (até 45 dias após o parto), a partir de 18 anos de idade, independente de comorbidade; e segue até sábado, 15, com a vacinação das pessoas com comorbidades conforme o cronograma abaixo.

Para se vacinar, estes grupos devem apresentar RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência de Belém e uma cópia de exame, laudo, atestado ou receita médica que comprove a comorbidade, gestação ou puerpério e que será retida no ponto de vacinação.

Para esse novo cronograma a Sesma vai abrir 18 pontos de vacinação. Em razão de especificidades técnicas da vacina da Pfizer, não haverá sistema de drive-thru.

Confira o calendário de vacinação

Dia 12 de maio: Grávidas e puérperas (até 45 dias após o parto), a partir de 18 anos de idade, independente de comorbidade (1ª chamada).

Dia 13 de maio: Pessoas com comorbidades nascidas entre 1973 e 1970 (1ª chamada).

Dia 14 de maio: Pessoas com comorbidades nascidas entre 1977 e 1974 (1ª chamada).

Dia 15 de maio: Pessoas com comorbidades nascidas entre 1979 e 1978 (1ª chamada).

Dias 13, 14 e 15 de maio: Pessoas com comorbidades nascidas entre 1962 e 1969 (2ª chamada).

Critérios para vacinar pessoas com comorbidades:

1. Arritmias cardíacas (com importância clínica e/ou cardiopatia associada: fibrilação e flutter atriais; e outras).

2. Câncer.

3. Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo).

4. Cardiopatias congênitas no adulto (Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica; crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico).

5. Cirrose hepática.

6. Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar (Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária).

7. Diabetes mellitus.

8. Doença cerebrovascular (Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular).

9. Doença renal crônica (Doença renal crônica estágio 3 ou mais [taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m2] e/ou síndrome nefrótica).

10. Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas (Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos).

11. Hemoglobinopatias graves (Doença falciforme e talassemia maior).

12. Hipertensão arterial estágio 3 (PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade).

13. Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade (PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade).

14. Hipertensão Arterial Resistente (HAR). Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos.

15. Imunossuprimidos (indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias).

16. Insuficiência cardíaca.

17. Miocardiopatias e pericardiopatias (miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática).

18. Obesidade mórbida (Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40).

19. Pneumopatias crônicas graves (doença pulmonar obstrutiva crônica, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática).

20. Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados (portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marcapassos, cardiodesfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência).

21. Síndromes coronarianas (síndromes coronarianas crônicas: angina pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós-infarto agudo do miocárdio).

22. Valvopatias (lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico, estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras).

Pontos de vacinação:

1. Cassazum. Entrada pelo estacionamento lateral na Trav. Perebebuí.

2. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha.

3. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré.

4. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão.

5. Icoaraci. Igreja do Evangelho Quadrangular. Travessa São Roque, 789

6. Icoaraci. Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148.

7. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de Junho, Guamá.

8. Mosqueiro. Escola Estadual Carananduba. Rod. Eng. Augusto Meira Filho, 51

9. Mosqueiro. Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Honorato Filgueiras. Trav. Siqueira Mendes

10. Mosqueiro. Hospital Municipal de Mosqueiro, Rua 15 de Novembro, 545 – Vila

11. Mosqueiro. Unidade Básica de Saúde Baía do Sol. Av. Beira Mar,

12. Outeiro. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição.

13. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusiva pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G).

14. UEPA – CCBS (Universidade do Estado do Pará – Centro de Ciências Biológicas e da Saúde), TV. Perebebuí, 2623

15. UEPA – Escola de Enfermagem. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá.

16. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287.

17. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto.

18. Universidade Federal do Pará (UFPA-Campus Guamá, Mirante do Rio). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá.

Por: Danielly Gomes

Fonte: Agência Belém