Sesma discute novos fluxos para atendimento e detecção da varíola do macaco

O fluxo de atendimento e manejo dos casos suspeitos de Monkeypox (varíola do macaco) na rede municipal de saúde foi tema de encontro promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), nesta sexta-feira, 19, no auditório da Faculdade Fibra.

Participaram do encontro profissionais que atuam na atenção básica, de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e unidades do sistema de urgência e emergência. O treinamento faz parte da implantação dos novos fluxos de atendimento que serão implementados a partir da próxima semana.

Protocolo

Os profissionais também conheceram em detalhes as características da doença e os protocolos usados na assistência em saúde. Foi o momento de tirar dúvidas sobre como acolher os pacientes que chegarem às unidades com sintomas da doença.

A professora associada de Infectologia e Virologia do Núcleo de Medicina Tropical da Universidade Federal do Pará (UFPA), Rita Medeiros fez um panorama geral sobre a varíola – erradicada em 1970 – e destacou a importância da vacina para controle da doença.

Ela também mostrou o atual cenário da Monkeypox no Brasil, com 2.893 casos confirmados até o último dia 16 de agosto, e informou que, no Pará, ainda não há casos de transmissão sustentável. Os casos confirmados até o momento foram registrados em pacientes que vieram de viagens de outros Estados.

Características – A professora Regina Carneiro, titular do curso de Dermatologia da Universidade do Estado do Pará (Uepa), apresentou as principais características da Monkeypox e comparou com sintomas de outras doenças, como sífilis, herpes e varicela, que podem apresentar quadros semelhantes.

“É importante que vocês, que estão na ponta, fiquem atentos a essas nuances. Muitas vezes vamos lidar com situações que não são a Monkeypox, e cabe nós, profissionais da área, orientarmos as pessoas também”, frisou a professora.

Um dos pontos mais importantes apontados pelas professoras foi a necessidade de combater o estigma que envolve a Monkeypox. “Essa doença não deve ser associada a homens que fazem sexo com homens, como tem se falado erroneamente. Ela pode acometer qualquer um de nós”, reforçaram.

Novo fluxo

Após a apresentação das professoras, o diretor de Ações em Saúde da Sesma, Vitor Nina, apresentou o novo fluxo de atendimento e manejo que a Secretaria deve implementar a partir da próxima semana, incluindo a notificação de casos.

“Estamos reunidos aqui para estabelecer fluxos e discutir com a rede a melhor forma de prestar assistência diante desse novo possível cenário”, concluiu.

Texto: Luiz Carlos Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Sesma