Sesma faz ação de monitoramento e vacinação de quem chega na cidade durante o Círio

Durante esta semana, a Sesma iniciou uma ação que segue até o dia 30 de outubro, de testagem, vacinação e monitoramento de quem chega na capital paraense pelos terminais rodoviário e hidroviário.

As equipes da vigilância sanitária também estão atuando nos dois terminais, no Aeroporto Internacional de Belém e nos Portos Arapari e Jarumã. Nesses espaços, as equipes seguirão atuando até o dia 30 com um trabalho educativo e de orientação aos passageiros. As atividades da vigilância sanitária também é realizado no Centro Arquitetônico de Nazaré (CAN), além de estabelecimentos essenciais e de eventos durante toda a quadra nazarena.

O calendário de vacinação contra a covid-19, segue na capital durante esta semana que antecede o Círio. Nesta última quarta (06), foram vacinados com a segunda dose da Pfizer os nascidos de 1976 a 1980. Já nesta quinta(07), recebem a segunda dose da Coronavac as pessoas que receberam a primeira dose nos dias 14 ou 22 de setembro e pessoas que estejam com a segunda dose atrasada. Na sexta-feira (08), será aplicada a primeira dose para pessoas nascidas em 2007 e 2008. E no sábado (09) a primeira dose para pessoas nascidas em 2009.

Além disso, toda a rede municipal de saúde também dará suporte neste período da festividade. As 57 Unidades Básicas e Municipais de Saúde, seguem funcionando de segunda a sexta, das 8h às 17h, exceto feriados. Já as cindo Unidades de Pronto Atendimento (Upas) de Belém, localizadas nos bairros do Jurunas, Terra Firme, Sacramenta, Marambaia e distrito de Icoaraci seguem com atendimento 24 horas, assim como os Prontos Socorros Mário Pinotti e Humberto Maradei Pereira. Já o Hospital de Retaguarda Dom Zico e o Hospital Geral de Mosqueiro terão os setores de urgência e emergência funcionando 24 horas, com os demais setores abertos de segunda a sexta das 8h às 18h. O Hospital Veterinário Dr. Vahia também vai funcionar de domingo a domingo das 7h às 18h, com triagem até às 16h.

Foto: João Gomes