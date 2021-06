Sesma implanta núcleos de vigilância epidemiológica na rede hospitalar

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) vai implantar em Belém uma rede de vigilância epidemiológica nos hospitais gerenciados pelo município. Os núcleos hospitalares de vigilância epidemiológica vão ajudar a identificar a situação epidemiológica da população atendida por aquele hospital.

“Uma parte de tudo o que o hospital recebe de pacientes, em diferentes situações, deve ser notificado. Se eu recebo um paciente com Covid ou que foi vítima de violência doméstica eu tenho que notificar. Essas notificações são feitas por esse núcleo de vigilância epidemiológica, que nós ainda não tínhamos criado oficialmente”, explicou o diretor do Departamento de Vigilância à Saúde da Sesma, Cláudio Salgado.

Para oficializar a criação destes núcleos os diretores dos hospitais municipais assinaram um termo de anuência durante reunião com o Departamento de Vigilância à Saúde da Sesma, nesta quinta-feira,24.

“O próprio código penal brasileiro, no artigo 269, prevê detenção de seis meses a dois anos e multa, caso a pessoa não notifique. Então, notificar é um dever, é uma obrigação legal. E o nosso objetivo é chegar a 100% de notificação”, afirmou o diretor- geral do Hospital e Pronto Socorro Municipal do Guamá, Douglas Vasconcelos.

A partir de agora a secretaria irá trabalhar na capacitação dos profissionais que vão atuar nestes núcleos dentro dos hospitais e na estrutura dos locais. Além disso, será realizada uma campanha para sensibilizar todos os profissionais de saúde da rede municipal sobre a importância de fazer a notificação de casos.

Para o diretor-geral do Hospital de Retaguarda Dom Vicente Zico, Marcelo Silva, a implantação dos núcleos de vigilância na rede municipal representa um avanço. “Através das notificações é que a gente vai traçar tomada de decisões em termos estratégicos. É através delas que a gente vai ter a quantidade de doenças e de agravos e assim traçar um plano e o perfil epidemiológico da unidade hospitalar”.

“O hospital agora vai participar ativamente do monitoramento dos agravos das doenças, como a Covid. E a partir daí, nós teremos uma ampliação da nossa capacidade de fazer essa vigilância”, disse o chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Sesma, Anderson Herculano.

A expectativa da Sesma é consolidar a implantação dos núcleos hospitalares de vigilância epidemiológica em até quatro meses.

“Essa iniciativa faz com que tenhamos um panorama geral do que nós estamos atendendo, de como estão as nossas unidades, da maneira como nós vamos conduzir administrativamente e também tecnicamente os serviços de saúde”, pontuou o diretor do Hospital Geral de Mosqueiro, Eduardo Barros.

Já o coordenador do núcleo hospitalar de epidemiologia do Hospital e Pronto Socorro Municipal da 14, Thomaz Carreiro, acredita que os núcleos vão ajudar no trabalho preventivo na rede. “É possível trabalhar de forma preventiva, acelerar o atendimento no momento correto. Algo que pode ajudar no enfrentamento à Covid-19, por exemplo, porque você percebe o quanto a pandemia impactou os serviços assistenciais e o quanto antes isso é percebido e notificado, melhor nos preparamos para atender a população”, explicou.

Agência Belém / Texto: Juliana Brito