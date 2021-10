Sesma inicia ação de monitoramento, testagem e vacinação de quem chega a Belém para o Círio

Com a proximidade do Círio de Nazaré, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) vai iniciar um trabalho de testagem, investigação e monitoramento de passageiros que desembarcam no terminal rodoviário Hildegardo Silva Nunes e no terminal hidroviário Luiz Rebelo Neto. A ação vai iniciar neste sábado, 02, pelo terminal rodoviário, a partir das 7h e seguirá ao longo do dia.



Durante a ação, agentes da Divisão de Vigilância Epidemiológica e o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) da Sesma realizarão o protocolo de testagem para diagnóstico da Covid-19 em passageiros com desembarque nestes terminais. A ação segue até o dia 30 de outubro.



O objetivo é realizar a vigilância, investigação e monitoramento de possíveis casos de infecção com o vírus SARS-CoV-2 na população oriunda de outros municípios ou de outros Estados.

Serão selecionados cerca de 10% dos passageiros que desembarcam, diariamente, em Belém. Os selecionados serão testados (RT-qPCR e testes rápidos para detecção de antígenos virais), investigados, monitorados e receberão orientações sobre a covid-19.



As amostras coletadas serão enviadas ao Laboratório Central (Lacen-PA), que, em até 48h, deverá disponibilizar os resultados. As amostras com resultado positivo no RT-qPCR deverão ser enviadas para genotipagem. Os testes rápidos para detecção de antígeno serão realizados e o passageiro selecionado deverá aguardar o resultado antes de ser liberado.

As equipes ficarão dispostas nos terminais de desembarque dos passageiros. Também serão ofertadas a aplicação de doses de vacina contra a covid-19 para os passageiros previamente selecionados, com resultado negativo na testagem rápida e que estejam sem a cobertura vacinal completa.



A ação de testagem será realizada em parceria com as empresas de transporte rodoviários e fluviais, no sentido de oferecer as informações sobre os passageiros com destino a Belém (CPF, telefone, endereço de destino na cidade, bem como outras informações que sejam necessárias para o rastreio de casos confirmados), antes da chegada do passageiro ao município;



O critério de seleção dos passageiros a serem testados obedecerá a seguinte ordem de prioridade: passageiros sintomáticos; passageiros que não tomaram a primeira dose da vacina ou que não completaram o esquema vacinal contra a covid-19 e passageiros oriundos de estados com casos confirmados com Variantes de Preocupação (VOC).



Os passageiros que se recusarem a participar da testagem deverão preencher e assinar o termo de recusa.



Texto: Danielly Gomes

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcio Ferreira